自由廣場》看曹長青憂心柯文哲

◎ 鄧鴻源

台北世大運於上週三風光落幕，但日前卻傳出，閉幕典禮時身披我國國旗進場的阿根廷選手，遭國際大學運動總會（ＦＩＳＵ）發函關切，指其違反大會規則。台北市長柯文哲受訪時澄清，「我要先跟大陸講，這不干我們的事，這是阿根廷做的」。

綜觀柯文哲在世大運中的演講，以國語說「台灣」十幾次，英文翻譯台灣只有開頭一句，還嚴格禁止觀眾拿綠色小旗子進場，攜帶綠旗進場者被便衣警察粗魯搜身，還被迫寫切結書，卻允許觀眾拿阿歐西旗子進場，以及閉幕時，有人拿綠色旗子和平路過會場外，卻遭憲兵黑衣人強行擄走。反觀開幕時，反年改人士既打警察又放煙霧彈，影響運動員進場，卻無人當場被逮。以上兩相比較，不免令人憂心。

曹長青在《政經看民視》節目中說：「如果柯文哲二○二○年做了台灣總統，我告訴觀眾朋友們，我的直覺，他會在三年之內把台灣賣給中國，柯文哲比連勝文還可怕！」其證據是，柯文哲在開幕式隔天會見中共國台辦達成協議，向中方承諾，世大運期間，絕不讓台灣旗出現在會場，要讓中國方面完全滿意，事實也是如此。以上種種，似乎支持了曹長青的「直覺」。

台灣民眾實應以放大鏡檢視柯文哲言行，這樣的首都市長，何以對中國謙卑到近乎懦弱的地步？

（作者現任大學教師，新北市民）

何必杞人憂天

◎ 黃秀梨

《政經看民視》節目中，獨立評論員曹長青語出驚人說出：「如果柯文哲二○二○年做了台灣總統，我告訴觀眾朋友們，我的直覺，他會在三年之內把台灣賣給中國，柯文哲比連勝文還可怕！」我覺得曹先生未免太杞人憂天了！

柯文哲已經準備競選連任，如果二○一八他連任台北市長成功，他就不可能競選二○二○總統，因為剛就任就要宣布競選總統，台灣人民根本不可能接受。而柯文哲如果連任台北市長失敗，如同曾在柯文哲競選台北市長時擔任其總幹事的姚立明表示，柯Ｐ一旦連任失敗，二○二○年不管選不選，都是「自取其辱」。

再說，多個民調顯示，台灣民眾「年齡越輕越反統」，二十至二十九歲族群反統比率甚至高達八成四。在此情況下，我想任何人擔任總統都別想出賣台灣。

（作者為退休高中教師，彰化縣民）