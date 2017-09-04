自由廣場》國民黨新生代談賴清德下一步

◎ 季節

媒體披露隨著前瞻計畫通過，林全即將卸任閣揆一職，由賴清德接任。雖然總統府暫時否認將改組內閣。但理性分析，對於原本最晚將於二○一八年底卸下台南市長一職，必須規劃下一步的賴清德而言，若果真入閣，恐怕是下下策，吃力不討好，動輒將替小英揹黑鍋，做得好也將是為他人作嫁衣裳，幾乎不管怎樣做，都不利於他爭取總統大位。

因為在我國實務運作上看，行政院長碰上作風強勢的總統往往會變得有責無權，很多重大政策將由總統拍板決定方向，很難由行政院長說了算，不願配合總統旨意者，往往就會被撤換。然而問題是名義上，行政院長又是最高行政首長，理應為施政成敗負責，於是很容易變成蔡英文繼續推動一些無法獲得民意認同的政策，賴清德被迫執行了，結果被拖累，就算小英民調低，但賴揆施政滿意度也低迷，那麼不論是二○二○或二○二四，賴清德都很難獲得民進黨提名參選總統。

那如果有幸蔡英文指點的方向正確，使賴內閣施政滿意度高呢？蔡英文的民調也將回升，則二○二○由蔡爭取連任順理成章，到了二○二四，就算那時當過閣揆的賴清德保持高民調，然而屆時他已六十五歲，我國自從全民直選總統以來，民進黨參選人只有一九九六年的彭明敏超過六十二歲，面對更年輕而且幫民進黨打下偏藍縣市的鄭文燦、林佳龍，除非鄭、林兩人都連任失敗或民調偏低，否則賴將處於劣勢。因此以賴的年齡而言，等到二○二四風險太高，應先力爭二○二○。

所以賴清德的上策應該是北上角逐新北市長，就算輸了只要是小輸，都可以像當年選雙北的謝長廷、蘇貞昌、蔡英文一樣，雖敗猶榮，保持黨內地位，日後得以選總統或接黨主席。如若不肯，二○一八卸任台南市長後靜觀風向，當小英民調低迷時，在獨派簇擁下一舉挑戰二○二○黨內總統初選，至少也是中策，怎麼看都比接任閣揆蹚如今小英政府低迷民調渾水的下策作法高明得多。

（作者為新未來政策研究員，台大政治所碩士，國民黨員）