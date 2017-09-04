自由廣場》台南市民駁林飛帆

◎ 林志翰

時代力量台南市黨部成立，林飛帆到場恭賀並表示，台南市長選情是「某個黨推個西瓜出來選舉都會當選」，直言台南市的政治環境需要改變，呼籲大家能夠支持第三勢力。「西瓜說」暗指台南市的政治版圖是鐵板深綠一塊，意識形態濃烈，但事實真是如此嗎？

首先，二○○八年台南縣市尚未合併，尋求台南市立委四連霸的賴清德遭遇國民黨籍高思博的強力挑戰，最後僅以五千餘票險勝。當年台南市僅有兩席立委，劃分成兩個選區，賴清德在第二選區輸掉了公教人員較多的東區，所幸在南區與安平區扳回一城，順利連任立委，才有現在的高人氣。

同樣二○○八年，馬蕭配競逐總統，其在原台南市的總得票贏過謝蘇配六千餘票，在原台南縣的總得票則輸給謝蘇配七萬餘票。兩相加總下，國民黨與民進黨在合併後的台南市選票相差僅七萬票，國民黨在原台南市的選票數甚至贏過民進黨。

其次，時間點拉到二○一○年十一月，賴清德以約六十二萬票、六十．四％的得票率成功當選改制直轄市後的第一屆市長；到了二○一四年十一月，賴清德再以約七十一萬票、七十二．九％的得票率連任成功。國民黨這幾年的得票數何以遠遠看不見民進黨的車尾燈，一方面是國民黨政客不願深耕基層，空降選輸就離開台南；另一方面更是因為賴市長執政深獲市民認同。

最後，林飛帆的「西瓜說」邏輯本末倒置，魚目混珠台南市與台北市的狀況更令人氣憤。台北市過去有所謂的「西瓜說」，國民黨推誰參選市長都會獲勝。那是因為在柯文哲市長當選前，儘管國民黨在台北市執政不佳，依舊可以順利當選，許多人才以「西瓜說」揶揄。但是，賴清德在台南市執政沒有貪腐弊端，藍綠選票日漸懸殊，這樣的現象牽拖「西瓜說」，有辱政黨深耕的用心，更侮辱台南市民的智慧。

（作者為台南市國中數學教師）