自由廣場》（澄社評論）讓台灣看見世界

◎ 黃居正

台灣的第二枚遙測衛星福衛五號順利由美國獵鷹九號火箭搭載入軌，在七百二十公里外的太空讓台灣再次看見世界，同時也看見了台灣從事太空活動的困境。

離地一百公里以上的太空是人類公有領域，任何國家不得主張排他權力。太空的利用開發，不論科學或商業，在方法、責任、歸屬識別與太空人保護上，都受到由外空、月球、拯救、登記與責任等五公約組成的國際太空法原則拘束。聯合國與各國際太空組織則解釋與補充該法則。

台灣雖從一九九○年代開始推動長程太空計畫，並已營運了兩顆遙測衛星、微衛星陣列與次軌道探空火箭，早就不是銀河系的沉默者。不過，由於無法參加五公約及國際太空組織，也沒有制定本國太空法制，不但欠缺統合配置太空資源的法源與組織，還須耗費鉅資委託外國投射。低度規範的太空活動風險，更使有意願合作的國內外廠商卻步。

台灣周邊國家如印度、日本與南韓，早已制定實施國際太空法原則的本國法。連泰國、越南、馬來西亞與印尼等技術落後台灣的國家也紛紛跟進。因為他們都知道，只有建立宣示和平利用與願意承擔國際責任的法制，才能從事高軌道投射而不受發展彈導武力的質疑，並可利用靠近赤道與鄰海的地理優勢，替其他國家商載，推動本國工業轉型。在銀河系不用怕中國十九大，台灣現在不做更待何時？

投射福五的獵鷹九號外殼，沒印中華台北與車輪旗，只有台灣字樣。依國際法，投射載具登記國之責任與外觀塗裝無關，各國也沒有禁止酬載國名與旗號出現在火箭上。獵鷹九號酬載的泰國赤道同步軌道衛星，標示的就是「泰國」電信；印尼與越南的國旗也都出現在歐洲亞利安與織女星火箭上。顯然國際社會認為，既是治理台灣當局拿台灣人稅金發射的衛星，理當且只能標示為台灣。中華台北軍警黑道在流亡地不讓世界看見台灣，上太空的福衛五號倒讓台灣看見世界怎麼稱呼自己。

（作者為清華大學科技法律研究所教授）