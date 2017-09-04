鏗鏘集》娘家不夠力的故事

馬辦小秘替國民黨把脈，診斷國民黨之衰，是因為「不會說故事」。媽寶帶頭示範，回味受馬媽管教，熟「背」古文的故事，卻無厘頭的露出減少文言文教學是「開時代倒車」的馬腳。

也許，媽寶是想以「前總統」之尊，暗示他成就「人間極品」的秘訣，或以志在當「中國文化領航者」的申請習家「孔子獎」，但更像在證明背古文才會出現這種「撤退」叫「轉進」，毫無邏輯的倒車論。

年輕世代可以作證，背了「滕王閣序」和「桃花源記」，無助於寫出明確的電腦使用手冊，或任何業務、研究報告，只會不知所云的狂喊「漢賊不兩立，王業不偏安」。

台商經營的統媒更會編故事，「電電公會」發表調查報告，人人可以看懂，中國投資環境惡化，風險增高，問題都在中國政府的決策，但統媒編故事，以一個「學者」之口，轉述「很多台商」說：「娘家不夠力，就會在夫家被欺負。」

故事很合台灣舊社會的口味，卻比於不倫，背離現代觀念。被稱為娘家的台灣，地小人少，自無力抗衡家大業大的夫家，何況夫家還有併吞娘家產業之念；不堪夫家欺負，可以提告、離婚，豈有怪娘家不夠力，要拖全家陪嫁的道理？

黨國之治最會「借刀殺人」，現在統派還會「偷」刀殺人。這個「統派份子」神通廣大，在軍史館偷出日本軍刀，到總統府殺傷憲兵，意在「為匪宣傳」，立「遺書」羨慕「祖國」強大，鼓吹被統一。

故事倒人胃口，但妙在他的「遺書」寫在美國過敏藥Allegra的便箋，上面有藥商的英文座右銘Share The Freedom（分享自由）。「統派份子」是不識字，或存心要挖習大大的瘡疤？

（作者王景弘，資深新聞工作者）