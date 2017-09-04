社論》正視年輕世代的流向

世大運風光落幕，台北市研考會立即公布市長、市府團隊滿意度調查，結果顯示六十三％民眾滿意台北市長柯文哲施政表現，而這項調查於七月三十一日至八月三日晚間進行。至於多家媒體民調顯示，北市府舉辦世大運的表現，有七至八成的民眾表示滿意。柯文哲本人則一方面肯定郝龍斌前市長，一方面閉幕演講中文稿多次提及「台灣」，特別是開幕式遭鬧場公開斥罵反年改團體「王八蛋」，基本上還是「白色力量藍綠通吃」的策略。

世大運行情開低走高，很重要的原因在於我國代表屢創佳績，其他的「政治插花」雖然不能說毫無貢獻，畢竟屬於次要。試想，如果我國代表成績欠佳，從售票率到觀眾反應會冷還是熱？不論如何，世大運結束，運動員退場之後，意圖「政治插花」者又將回歸基本面。儘管如此，世大運除了「體育歸體育」，其所產生的政治漣漪還是會餘波盪漾。世大運之前，國民兩黨都醞釀推出台北市長候選人，甚至具體人選也開始點名。如今，世大運拉抬柯文哲的聲勢，國民兩黨的提名策略，想必會因此有所調整。

老實說，柯文哲因素，對於民進黨的影響較大，畢竟上次他是該黨禮讓出來的人選。然而，幾年下來，柯文哲與民進黨既聯合又鬥爭，導致綠營中有些人對他累積不滿。從兩岸一家親、床頭吵床尾和，到砲轟小英政府的前瞻計畫，民進黨內有人已對柯文哲失去耐性。但在現實上，民進黨能否一刀兩斷，而且派出人選打一場漂亮的勝仗，那又是一個知易行難的挑戰。柯文哲的政治前景，現在還言之過早，但這位「政治素人」的竄起，恰好可以對照出民進黨的窘境，尤其是完全執政下的無力感。

從網路世界到世大運，旁觀者可以清楚看得出，柯文哲獲得年輕世代的支持，遠遠勝過國民兩黨的檯面人物。有人批評年輕世代涉世未深，但這個事實卻擺在大家眼前。獲得年輕世代支持的政治人物，有一個非常明顯的優勢，那就是，隨著時間的推移，他的選票呈現遞增趨勢，一如雪球愈滾愈大。百年老店國民黨固不在話下，成立二十年便完全執政的民進黨如今經常令人感受利字當頭，失去以往激發年輕人支持熱情的理想與魅力。不久前的大停電，中油人事所暴露的派系圈地陋習，凸顯黨內派系卡位國營事業的吃相，小英千萬不能忽視其社會觀感。

回顧國民兩黨二十多年來的競爭，年輕世代持續從國民黨轉移至民進黨。可惜，首度完全執政的小英政府，兩岸政策與改革策略的起手式一開始就作繭自縛，至今仍陷在自己造成的戰場泥淖無法自拔。兩岸政策，維持中華民國現狀，有違年輕世代天然獨的走勢，而且，造成民進黨國家定位難與國民黨明確區隔，從而對柯文哲的批評也失去力道。改革進步，小英政府瞻前顧後，遇到陳抗阻力便猶豫轉彎，缺乏改革者的當仁不讓。其結果，年輕世代，一則流向時代力量，一則流向白色力量。逐漸被年輕世代視為「老人化」的小英政府，若干政策連太陽花成員也公開表達不滿，不無可能成為民進黨失去年輕選票的分水嶺。

平心而論，小英政府並非漠視年輕世代，只是它似乎也無助於「崩世代」解決燃眉之急。從就業、低薪、晚婚、少子到年金改革等世代正義問題，罪魁禍首並不是小英政府，但空有完全執政的大好良機，一年多來卻拿不出有感政績，偏重一例一休、基本工資等分配手段，忽視提振產業、繁榮經濟等成長手段。於是乎，小英政府充斥著老藍男、老文青，讓年輕世代感覺隔了一道代溝，少數人甚至開始幻想北京三中一青、一代一線的吸引力。或許，至少在產業經濟方面，小英政府應該檢討理想性高於現實性的「左」，將「分配優先於成長」的思維調整為「以成長帶動分配」的思維，突破執政僵局，鞏固社會基礎。