自由共和國》徐元春／國體法三讀了 然後呢？

世大運熱鬧落幕，台灣英雄大遊行吸引萬人喝采。（資料照）

徐元春／體育改革聯會共同發起人

世大運熱鬧落幕，其間，伴隨著世大運，最常被提起的話題，除了鬧場的反年改團體外，就是攸關選手權益、協會開放的國民體育法何時三讀？終於，就在世大運閉幕次日，台灣選手英雄式遊街接受歡呼之前幾小時，立法院在臨時會最後一天壓線通過國體法修正案。

體育，在台灣從來就不是主流議題，過去除了棒球經典賽爭端引發眾怒外，體育界的問題很少得到重視。但是，從去年里約奧運開始，感謝許多勇敢的體育選手陸續站出來發聲，向社會大眾揭露單項運動協會對選手不公與種種離譜失職行徑，民眾憤怒捲起聲浪，終於使體育改革成為全民共識。

當然，不是每個協會都是不在意選手、只在意個人私利的「邪會」，像這次世大運表現優異的田徑項目，就是田徑協會過去多次送選手出國受訓的努力成果。但是，由於過去黨國時代的歷史背景，單項體育協會一直都被極少數的一群人長期掌控，文化封閉保守。協會接受政府長期經費補助，卻缺乏監督制衡機制，不要說一般人無法加入，因為缺乏法源依據，許多協會仗著自己是人民團體，對公權力愛理不理；更嚴重的是，因為掛名中華民國××協會是台灣單項運動對外與國際組織接軌的唯一窗口，而體育署又委託授權協會處理國家隊選訓所有業務，一手掌握預算與對外聯絡不可取代的角色、一手操控所有選手生殺大權，許多協會逐漸成為獨攬所有權力卻完全不受控的怪物。

究竟這部小英總統都說「不改對不起選手」的國體法，可以改變什麼？

這次的國體法修法的最主要重點，就是要打破協會長期僵化封閉的結構，讓有熱情、有專業、有意願參與的一般民眾可以加入協會，並在總統公告六個月內全面重新改選；同時要求協會財務必須經會計師查核、並對外公開透明，讓全民一起來監督協會運作。而理應是協會主體的選手，也在這次修法中，得到很大的善意回應，未來新改選的協會理事中，至少需保障五分之一的席次給現役國手或自國家隊退役一定年限內的選手，同時建立第三方仲裁機構，讓選手、教練與地方性體育團體在不服協會決定時，可以提出申訴，另外，新法也對選手接受企業贊助提供保障。

許多關心體育的朋友們，這幾天都熱切的問：要怎麼加入協會？

國體法是主導協會改革開放的母法，接下來，還有幾十個相關子法和施行細則需要配合修改。其中，「魔鬼藏在細節裡」，首先，每個協會都必須按照國體法修法精神、先修改目前嚴格限制會員加入的組織章程，並送交體育署核可，之後民眾才能加入協會。現有協會若做困獸之鬥，將考驗體育署執行公權力的決心。

另外，可以預期，運動人口與球迷眾多的項目，像棒球、籃球、排球、桌球、羽球、網球和游泳等等，勢必吸引上千甚至上萬民眾申請加入協會，以目前協會的運作模式，除非有網路線上系統，絕對無法快速處理如此龐大的新會員入會、以及後續的協會理監事改選投票，一旦舊有協會對相關作業「無能為力」，勢必延擱阻礙協會改革的時程。

還有許多人問，如何防止人頭會員？其實，有心人士為鞏固自身勢力蒐羅人頭會員，絕對是可以預期的，只有愈開放、廣納更多無私民眾參與，才是制衡人頭會員猖獗的唯一方法，而會員入會費用多寡，也將是未來改選時，各方力量拔河的重要關鍵。一旦入會年費過高，勢必影響對體育最有熱情、但口袋最空虛的年輕人入會意願，這點，也有待體育署妥善處理，不可讓協會自訂有利己身的遊戲規則。

未來許多新協會，已可預見會有許多年輕人，包括選手、教練和熱心民眾站出來參與，但，改革不可能一步到位，過程勢必充滿顛簸和挫折，需要大家耐心以對。而且，改革也不是換了一批人就會變好，至為重要關鍵的，還是建立一套可長可久、公開透明、可充分廣納各方意見、可監督制衡、不行可換人的民主制度。

關乎協會改革的魔鬼細節處處，未來改革之路還有許多挑戰，但值得欣慰的是，國體法三讀至少跨出了第一步。接下來的幾個月，需要關心台灣體育的大家一起參與，請一定要為你熱愛的運動加入協會，套句鄉民的話，你現在不站出來，那你以前是在靠北什麼？