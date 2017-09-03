自由廣場》我們要讓水淹哪裡？

◎ 張炎銘

今年尼莎颱風在佳冬一小時就倒下一八二毫米、五小時六百毫米雨量，造成屏南大淹水；天鴿颱風重創澳門，氣象局長下台；颶風哈維打破美國近四十年最大降雨紀錄，造成德州嚴重水患，美國第四大城休士頓遭水吞噬。種種極端水文的消息，讓人不安。

防洪的設計是依照過去的資料，挑選適合的機率分布、統計分析而來，是考慮經濟與風險的平衡，本就有一定的風險。例如高屏溪在日治時期計畫洪水量是每秒二萬二千立方公尺，現在是百年重現期二萬六千八百立方公尺，莫拉克颱風及最近幾年的強降雨若納入分析，則計畫洪水量是否要增加？不增加，則保護無法達到原預期標準、風險上升；但若提升計畫洪水量，則兩岸堤防是否要加高，其他排水設施、抽水站能量是否也要跟著提升？則所需經費龐大，我們財力負擔得起、也願意付？

況且都市寸土寸金，不可能拆除大量房屋拓寬排水路、增加通洪面積，也無法建造滯洪池、攔蓄洪水；更糟的是，都市發展、人口集中，吸納雨水的森林綠地卻逐步縮減，此次休士頓洪災主因，有專家認為是十五年來，該地道路面積增加超過二十五趴，是人類發展造成的。

社會經濟的發展不但增加受災的脆弱度，也增加損失的金額與風險。都市防洪的弱點還有地下道、地下室。西元二千年象神颱風造成基隆巿多人溺斃在地下室；二〇〇一年，納莉颱風重創台北捷運；而每逢颱風豪雨，車輛拋錨地下道，甚至因此有人溺斃也時有所聞。現在不少地下道兩端已有自動淹水柵欄，感應淹水狀況，自動放下柵欄，阻絕車輛誤入；捷運地下道出入口也都加高以防淹水，但地下室還是只能依賴原有抽水設備，而機電設施卻又設置於地下室，抽水能量不夠或故障，就是場大災難。

至於「海綿城市」的概念，確實有助於減輕洪災，水利署推動的「逕流分擔」與「出流管制」也希望能改善開發帶來的衝擊，但實際執行要細膩的配套與法規的支持，如建築物的雨水貯留，道路、停車場增加透水面積，各目的事業主管機關分擔逕流量等，但即使如此，還是無法保證「永不淹水」。

員山子分洪有助於淡水河防洪，但該設施一年用不上幾次，是否能與道路系統結合，提升其效益？馬來西亞吉隆坡有排洪兼交通的隧道(https://www.youtube.com/watch?v=hmBnC9ZfPNo)，台灣是否可參考學習？或許大都市的外環道要與排水道相結合，平時當道路，洪水時管制車輛進入成水道，是另類思考。

淹水若無法避免，以前是讓它淹價值較低的農地（短期的淹水對水稻也無害），現在要讓它淹哪裡？或許是設定的、透水良好的車道。

（作者為經濟部水利署退休，台中市民）