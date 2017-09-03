自由廣場》休士頓給台灣的七點教訓

◎ 蘇玉守

重創美國德州的哈維颶風（Hurricane Harvey），在8月25日晚上登陸後的第四天測到累積降雨量達51.88英吋（約1,318毫米），創下美國降雨量的歷史新高，這次颶風至少造成30人以上死亡、萬人流離失所、40萬人向聯邦政府申請急救助、百萬台車泡水，初估損失高達900億美金（約新台幣2.7兆元），更重創美國南方第一大城、全美第四大城的休士頓（Houston）。

這次哈維颶風造成歷史災情，災損仍在擴散中，有幾個值得關注的議題與反省：首先，德州政府自70年以後由共和黨執政，長期以來漠視科學家所提出的氣候變遷證據（Climate Change），過度強調油礦開採與依賴自然資源來發展經濟。

其次，休士頓是美國唯一沒有土地使用分區管制（Zoning）的大都市，土地使用與開發不受繁文縟節的法規限制，得以快速開發、興建建物，造就休士頓快速成長，人口也從50年代的60萬人，至今高達240萬人，發展更無止盡地低密度水平蔓延發展到整個都會區（約650萬人），超過自然環境的容受能力。

第三，老舊的公共建設與設施（Aging Infrastructure），年久失修的下水道無法發揮排水功能。

第四，休士頓地勢低窪，原多沼澤與濕地（Wetlands），然而，過去20年都市開發的結果，有超過70%的濕地早已消失殆盡，變成了住宅或高樓，減少蓄水與防災能力，最終仍付出高額代價。

第五，風災強制撤離（Evacuation）議題，由於休士頓市長擔心撤離時，幾百萬人在高速公路上恐引發更多災難，這次災前、中、後各階段，仍未宣布強制撤離，也引發各界批評。

第六，調查水災重創地區後發現，不少地區屬於中低收入戶、高齡或安養社區，她（他）們對水災的預防與應變能力較低，換句話說，同樣的水災會在不同人口或社區間，造成不同的災損，也呼應更重視社會脆弱度（Social Vulnerability）。

最後，水災保險議題，美國在1968年即建立全國水災保險方案（National Flood Insurance Program），透過保險轉移災損風險，然而這次受災戶中，只有20%民眾有購買水災保險，高達80%受災戶沒有投保水災保險，多數民眾根本不知道自己住在易淹水地區，即便知道也不認為自己家裡會淹水，造成水災風險資訊與民眾認知，仍有很大的落差。

哈維颶風重創休士頓的教訓，可以作為我們的借鏡，應更重視氣候變遷議題，減緩自然資源的浩劫。此外，台灣各都市一向強調發展與開發，然而在面臨天然災害時，暴露在災害風險更高，也可能造成更多的損失，因此，每個都市依據環境特性發展出合理的都市規模、建物總量，以提升環境品質、減緩災害為方向，避免一味地蔓延開發土地。

再者，進行老舊公共建設維修或改建，以強化耐災與減災能力。另外，可強化土地使用、建物、場站、道路等規範，鼓勵增加綠地、濕地、蓄儲水空間。因應未來，在人口高齡化趨勢下，將出現更多高齡養生社區或安養中心，在規劃與興建這類高齡社區更應提升災害預防與應變能力。最後可強化災害調查、研究、訊息揭露，讓民眾對風險有正確認知，避免身處風險中而不知，並可透過災害教育，增進風險轉移與災害保險觀念。

（作者為美國賓大都市與區域規劃博士）