自由廣場》回應《紙錢煙灰中的思辯》

◎ 倪銘均

看了李筱峰教授專欄《紙錢煙灰中的思辯》，覺得很有道理，這讓我又延伸許多燒紙錢的疑問。

祖先和好兄弟真的需要錢嗎？我們的祖先幾千、幾萬年來，不知有多少，我們要燒金元寶？刀幣？還是貝殼？如果好兄弟是美國人或日本人，那要燒什麼錢？辛巴威最大幣值曾經到一百兆，一條土司都買不到，要給辛巴威的好兄弟，我們可能要燒幾百輛、甚至幾千輛卡車的紙錢才夠。

有人說，好兄弟其實要的是「能量」，但全世界最大火力發電廠在台中，每天的發電能量是燒紙錢的千萬倍，難道好兄弟還不夠？全世界大概台灣燒紙錢最多，那各國的好兄弟不都要跑來台灣「搶錢」，台灣變成好兄弟密度最高的地方，會平安嗎？

現在還有紙紮手機，那電源呢？火力？水力？太陽能？或者陰間已經是非核家園？智慧手機可以看電視，那有新聞和戲劇嗎？有臉書和直播嗎？可以掃QR Code嗎？現在流行電子支付，請問陰間的手機是Apple Pay還是Android Pay？

電視影集《通靈少女》真實人物索菲亞，她是靈媒也是棒球裁判，她說：「燒紙錢的壞處──很容易招惹鬼（精靈），反正你這邊有得吃啊！這跟餵養流浪狗的道理是一樣的，你不要說你是因為愛心，怎麼會變成他附身，不但不幫助你還害了你？當然他害你是他不對，不過對和不對是後世去審判，是你邀請他來的，怎麼還怪他不走呢？還有，你以為你燒紙錢他就應該報答你嗎？難道你是為了佔他們的便宜、期待他們的回饋才燒紙錢的嗎？那你被附身要怪誰啊？」

如果農曆七月是鬼月、好兄弟通通被放出來，是何等大事，可是聖經、可蘭經、媽祖經、無極老母玄玅真經、佛經，甚至地藏菩薩本願經，卻找不到「鬼月」兩個字，這怎麼可能？所以，鬼月是流傳華人世界最久的謠言，讓我們「真錢換假鈔」。錢不應該這樣被燒掉，而是要拿來助人。

做環保，就是對地球最好的普度；當志工，就是對世界最好的祝福。

（作者現任大愛電視台主播）