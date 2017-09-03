自由廣場》文化超渡力

文化恐怖份子談全國文化會議

◎ 洪致文

全國文化會議在這一、兩天熱鬧召開，距離上一次已是十五年前，顯見文化議題在這十多年來是如何地不被重視。雖然全國文化會議是由文化部主導起頭辦理，但台灣現在最大的問題就在於，文化的施政往往僅止於文化主管機關，政府其他部門只會「推、丟、拆、賣」，如何讓政府各單位都有文化基本素養，施政上各部會真能達到「部部都是文化部」的理念，我們的文化政策、文化保存與文化施政才能真正落實。

在全國文化會議裡，文化部拋出了六個「力」的方向，分別是文化民主力、文化創造力、文化生命力、文化永續力、文化包容力與文化超越力進行探討。但這些╳╳力的抽象概念，則又創造了另一層的「文化隔閡」，反而不如會議諮委吳牧青快人快語說，我們真正少的其實是「文化超渡力」！

這個文化部沒想到的第七力「文化超渡力」是什麼？其實，現在正是農曆七月，民間到處在辦普渡超渡，文化人齊聚一堂共襄盛舉的全國文化會議，如果只是文化部、地方文化局處與文化公民，甚至文化恐怖份子相聚取暖，那還是改變不了太多的現實。我們需要有像是普渡眾生那樣的超渡力，把文化的價值觀送到政府各個單位，讓他們不會碰到文化議題就直接撇得一乾二淨，「文化這種東西我們不懂啦」、「文化保存是見仁見智的」、「你們要保存的話就買過去自己保存，不要造成我們單位的困擾」…。

台灣的文化資產保存，長期以來面臨一個很弔詭的現象，就是政府的文化單位一方面在保存文化，但另一方面各公部門卻在帶頭拆毀。這種系統性的遺棄，造成我們有一系列糖廠、菸廠、煉油廠、紙廠或者鐵道、校園建築，在沒有文化資產評估下，就面臨系列性地毀棄。經濟部所屬各事業單位以生產利潤導向，文化的考量不止邊緣，且有意無意被忽視。有些公營單位甚至把文化資產管理納入土地開發部門，更是先天上就以處分資產的態度經營。校園教育應該是推廣文資最好的場所，但教育部提供經費給各級學校蓋嶄新體育館或校舍，卻因毫無文資評估就撥款，反而成為校園文化保存的殺手。

看似玩笑的「文化超渡力」，就是要把文化的核心價值與理念，直接超越政府各單位之間的鴻溝，送往各個部門裡去，讓文化不止是文化部的事。為避免公有眷村、校舍、煉油廠、糖廠、菸廠、紙廠等繼續發生如鄭麗君部長所說的「系統性遺棄」憾事，我們就需系統性地來解決。而這個問題的根源其實在各部會。因此，全國文化會議的召開，應該只是政府施政上文化宣示的第一步。未來，是否真的能超越部會間的鴻溝，讓文化議題納入各單位的核心價值，甚至有像台電即將開啟的「台電文資動起來」這樣的自發性文資保存，都是我們值得繼續觀察的。

（作者著有《像我們這樣的文化恐怖份子》，台師大地理系教授）