自由廣場》北上要先南下你知道嗎?

◎ 黃如伶

台灣的運輸設計，似乎是要把桃園以南出國的人，經由高鐵運輸載往桃園，以集中資源方式，建設桃園機場、壯大高鐵及航空產業；但高鐵站設在台南市最南端，地圖上距離高雄最近僅三公里，台南人搭高鐵不為南下、只為北上，何苦多數市民須跋涉至最南端，然後再往北？

筆者住台南市區，到火車站一．二公里車程只需五分鐘、距離高鐵站二十公里，搭半小時一班的台鐵沙崙線，到高鐵站二十五分鐘，高鐵也半小時一班，到桃園一小時四十分、再搭機場捷運二十分鐘，從台南市區到桃園機場含買票候車，時間絕對超過三小時，紅眼航班只能搭耗費五小時的巴士；住郊區的辛苦更不在話下了，北部人已置身日本，我們才剛抵達桃園機場，拖著行李喘口氣，四位小朋友早已含淚跟荷包說再見。桃園機場除了華航、長榮，以亞洲籍航空及廉航居多，人山人海，全台出國人口集中於此，不嫌擁擠嗎？動線規劃也不盡合理，怎麼看都像個大型市場。

小港機場建於一九四二年，原本有兩條跑道，政府接收後關閉一條剩一條，一度只做為軍用，附近重點發展高污染的石化水泥業，處於難以擴建的窘境，雖能起降多數大型客機，但七十多年來就這樣了；從進入出境大廳到登機門，可迅速辦理完成各項手續且在同一樓層，空間寬敞明亮、動線合理，捷運○八年就通車，可惜往西只到曼谷或中國內陸城市，南向新加坡，北至北海道，還不是每天飛哩！往東就只能望太平洋興嘆了。

寫到這裡，耳際已響起建設南部浪費資源，機場蓋給蚊子飛，捷運沒人搭，對不起國家民族等嗡嗡聲，事實如此嗎？

德國也是鐵道密度高的國家，很多有地鐵的城市，人口比台南還少，只要路線多連接得宜，便利的交通勢必成為城市進步基礎；南部人的國際機場其實是香港，很遺憾不是小港，也不是機場代碼ＴＰＥ適用中華台北的桃園；小港飛香港一個半小時，班次多，連假仍一位難求，不是南部人偏愛香港旅遊，很多人是去轉機的，只跟桃機差不多大的赤鱲角機場，每天一千一百架次航班，登機口數字排到五百三十，航點完整且班次密集，人更多卻不擁擠，規模經濟使國泰港龍「寰宇一家」票價相對便宜，並非南部人不想支持國籍航空，我們很無奈也很無言！

台灣條件比香港好，南部七縣市人口也不比香港少，產業以出口為導向，商務貨物有其需求，只是長期以來，政府只看見「中華台北」，人員本身是既得利益者，做出來的事當然不會考量公眾利益；以前南部沒有合適的國際機場，現在產業外移後更難，為了在這片土地打拚的多數人，交通官員學者更應努力，善用數據分析找回流失到香港的客源，桃園移回部分航班，結合有利條件創造商機，打造實用性大於排名的南部國際機場，南向政策才不會像過往的航空城、亞太營運中心一樣淪為口號。

真正能走遍世界的，不光是住五星飯店、逛名牌店的上流之人，相反的，更多是單純懷抱旅行熱情的窮遊之士，他們值得有個立足台灣直飛世界的機場，值得拿一本有尊嚴的護照；南北都好，台灣才有機會更好。

（作者為台南市民）