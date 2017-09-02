自由廣場》飛行員看無人機

◎ 陳東雄

近年台灣民間的無人機科研與發展掀起熱潮，長榮大學也配合政府新南向政策前進國外設立「無人機研究與應用中心」，期待讓世界看到台灣；沙崙綠能科學城也規劃在台南沙崙建立無人機測試場域，以加速產業發展。只是，台灣民間的無人機要加入「航空家族」飛上天，無人機的先進科技只是一部份，從飛行員的角度觀察，還有很長的路要走，科研團隊應採取更主動積極且符合飛航法規的方式，以尋求政府認同與支持。

為了維持空中的飛航安全，航空器有嚴格的飛航法規要遵守，以免造成空中意外或起降場周邊的百姓損害。台灣現有十六個機場、多座軍用機場及直升機起降場，還有民營飛行場十六處，各有特定使用空域與進離場航道，都合法列入民航局「台北飛航情報區飛航指南」，有合法使用權。另有目視、儀器飛航航路、特種目視航路在不同空層及高度來回穿梭，看似平靜的天空，其實經緯萬端，全賴飛航服務總台辛苦的航管員居中協調及服務，再加上各航空器機長間的專業與信任，才能保障空中安全；而無人機貿然飛上天，飛行員該信任誰？飛航安全及民眾財產安全誰來保障？

軍方與中科院在無人機的飛航空域上有長期合作經驗，尤其陸軍無人機在完備導控程序、適航認證及操作手專業訓練之後，也能成功爭取合法使用空域，穩定地在核准使用空域內執行飛航任務；筆者曾為陸航直升機飛行員，也曾承辦相關業務，我能信賴陸軍無人機的飛航管制，而信任的基礎不只是那架高科技無人機，而是整個導控系統的穩定度、可靠性及導降操作手對飛航法規的專業，陸軍無人機辛苦走了很長一段路，至今已然成為「航空家族」的一員。

台灣民間的無人機科研先進且發展迅速，已有媲美先進國家的豐碩成果，但台灣空域幅員有限，且百姓住宅林立，飛航測試與發展的確不易。不過，科研單位仍可取經軍方，並尋求航空專業，依民用航空法或參照「超輕型載具管理辦法」，向政府申請設立無人機活動團體，建立活動指導手冊，並完備整體導控系統與專業人員訓練程序，成立一個高穩定度、高可靠性的無人機活動團隊，再報請民航局評鑑審核，除使用空域外，也共同負擔飛航安全之責，才是航空界所樂見。（作者曾任陸航直升機飛行員）