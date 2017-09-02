自由廣場》柯Ｐ辯證法

◎ 郭振鶴

柯文哲痛罵王八蛋的策略運用，國民黨甚至連民進黨都要學著點。世大運閉幕典禮，柯文哲致詞氣勢如虹、如日中天。

柯文哲痛罵陳抗團體在世大運開幕時的脫序行為是王八蛋，並請市府翻譯也把王八蛋的英文翻譯出來，就可能有下列選舉策略的考量或不得已的苦衷：

一、柯文哲要再選台北市長或更上一層樓，眾所皆知，藍綠選民都必須兼顧，反年改成員絕大部分是支持藍的選民，事前情資也都知道反年改成員會參加開幕式，抗爭區也都有警察將之隔離，但還是發生了放煙霧彈、毆打警員的情形。事前決策是誰定調的？分局長敢嗎？警察局長邱豐光敢嗎？有很大可能是柯文哲必須兼顧藍綠選民，不得不做此藍綠選民兼顧的柔性勸導決策。

二、事後連小英總統對陳抗團體脫序行為都震怒了！柯文哲再不罵反年改成員是王八蛋，那不是暗中心存戚戚焉，柯的態度好像是要讓出席開幕式的小英總統難堪，且好像支持反年改做法是對人不對事，抗爭是對人、是對小英總統而非柯文哲，柯文哲因恐被懷疑上述的過程，不得不趕快召開記者會痛罵王八蛋加以自清。

閉幕式維安由於警政高層均嚴陣以待了，雲淡風輕的柯文哲當然以逸待勞，以台北市長東道主的身分，慰問基層員警與世大運工作人員，並得意洋洋成功主持閉幕典禮。事後證明，柯文哲的王八蛋哲學並非笨蛋哲學，國民黨甚至連民進黨都要學著點。但柯文哲藍綠選民都必須兼顧的考量，在政治上並不完全符合民進黨的立場、存在某些矛盾，且又不是聽話的乖乖牌。柯文哲讓民進黨愛恨交加，民進黨與蔡英文總統必須妥善處理這匹野馬，畢竟合則兩利、分則兩傷，且台北市對於民進黨未來選戰的策略運用太重要了。柯文哲日後欲窮千里目，需民進黨相助才能更上一層樓，世大運舉辦成功的柯文哲，此刻表現虛懷若谷的態度，反而是百利而無一害。（作者為東吳大學商學院兼任教授）