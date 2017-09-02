自由廣場》全面封殺台灣？

◎ 劉一德

世大運成功落幕，中華台北獲得第三名的佳績，但走過場邊維安人員身旁的垃圾桶時，卻發現許多支台灣旗被沒收且丟棄。開幕式當天，反年改的退休軍警輕鬆闖入，干擾各國運動員進場，手持台灣正名的民眾，卻被不知名人士圍堵，警方置之不理；閉幕式歡騰時，黑衣人士公然搶奪台灣旗，並將民眾壓制到警局，經警方證實，黑衣人士原來是憲兵。

不僅如此，立院臨時會的最後一天，無分藍綠立委，一致通過懸置已久的「國民體育法」，當成是給世大運選手的賀禮；然而，攸關「台灣隊」正名的條文，卻接受由親民黨提出的修正動議，將委員會版本較中性的「國家奧會」，修改回原本的「中華奧會」。身為國會最大黨的民進黨，毫無道理地屈就席次最少的親民黨團，接受「中華」這個既無法代表台灣，更是中國壓迫下的屈辱名字。

猶記一年多前，憲兵藉由釣魚偵查，違法搜索及扣留意圖販賣白色恐怖文件的民眾，朝野立委一致撻伐，痛批憲兵不應無視刑事訴訟法規定，違法侵害人民權益。然而，世大運閉幕式時，同樣是憲兵在未表明身分及沒有說明法律依據下，侵害人民的表意自由、行動自由與財產權，卻不見立委們的義憤填膺，彷彿只要民眾揮舞的是台灣旗，警方、憲兵甚至民眾的違法行為都可以被默認。

「台灣」到底有多不堪？不堪到無分藍綠的政治人物都盡全力封殺？台灣明明就是孕育我們、保護我們、傳承我們的母親的名字，絕對不應該被如此糟蹋！若是台聯在立院還有席次，絕對不顧一切堅持「台灣奧會」寫入國民體育法；絕對在質詢時，要求國防部追究憲兵違法侵害揮舞台灣旗的人民之責任；絕對痛斥警政署將台灣旗視為違禁物，甚至丟棄垃圾桶的行徑。

很遺憾，台灣政壇還存在著這樣愛台灣、護台灣的政治人物嗎？還是只剩下嘴巴喊喊口號，繼續用行動糟蹋台灣的政客？

（作者為台灣團結聯盟主席）