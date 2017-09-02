社論》正面回應社會期待的稅制改革

一如行政院長林全上月所預告，在前瞻基礎建設特別預算案通過後，稅制改革即將啟動。（資料照）

一如行政院長林全上月所預告，在前瞻基礎建設特別預算案通過後，稅制改革即將啟動。財政部昨天公布稅改草案，為稅改邁出第一步。稅制及其調整改變牽涉廣泛，與社會上大多數人有關，決定政府施政主要財源，攸關經濟產業發展，也影響國際競爭能力。可以想見，稅改草案一經提出，各方議論必將熱烈展開。就此而言，財政部所提草案，儘管只屬局部性質，側重包括綜合、股利、營利等所得稅的改革，仍是務實推動稅改的開始，初步回應社會的期待。

現實上，我國近年經濟產業不振，國內投資亟待提升；減稅原是提振投資的有效工具，且在各國形成以減免稅負為手段積極向外招商的競爭中，一如最近鴻海在美國威斯康辛州投資設廠的例子，台灣不能自外於這一國際潮流，尤無「反其道而行」的奢侈。

從而，進行稅制及稅率變革，以增進投資，提振經濟，並留住人才及資金，兼顧租稅公平，是社會各方對稅改的期待。由於稅改牽動不同的利益及效應，對財政部所提的稅改草案，亦可從四個原則衡量︰稅負合理、促進經濟、稅制簡單、整體稅收。

對廣大的薪水階級來說，草案調高綜合所得稅的身心障礙、薪資所得及標準等三項扣除額，有助減輕薪水階級及中低所得者的稅負；特別是薪資所得扣除額由十二．八萬元提高為十八萬元，將有五百四十多萬或八成八的申報戶受益，堪稱減稅利益的雨露均霑。同時，綜所稅最高稅率由四十五％降為四十％，這一被稱為「富人稅」的下調，著眼於延攬及留住人才；尤其與鄰近的香港十七％、新加坡二十二％的最高稅率相比，這是出自租稅與人才的現實競爭考量。

其次，對於廣受批評的股利課稅制度，草案以新制兩案回應。它取消兩稅合一設算扣抵制，分別以「部分免稅、合併計稅」與「合併計稅或分開單一稅率」兩案二擇一處理。誠然，本國資金分離課稅稅率二十六％，仍較調整後外資就源扣繳稅率二十一％為高，已至少縮小了內外資稅負差別待遇的程度，或有助於減少所謂「假外資」現象，並活絡證券市場。

另外，企業界關切的營利事業所得稅由十七％提高為二十％，未分配盈餘加徵營所稅十％稅率降為五％；一升一降，對不同企業或產業影響不一，有得有失。以國際水準來說，二十％營所稅不算高，但仍略高於新加坡（十七％）、香港（十六．五％），出現反對聲音應可預期；至於調降未分配盈餘附加稅率，應有助促進國內投資。

草案一公布，各方意見必多方呈現。必須強調，稅改草案雖由財政部提出，在初步減輕薪水階級及中低所得者稅負之際，我國仍須透過合理的租稅政策及稅制，全力提振投資及經濟，只要市場有活絡的交易，經濟有蓬勃的發展，政府財政收入匱乏的可能性便可相對降低。同時，稅率絕非越高越能帶來更多稅收，在資金及人才跨國流通的今天，稅率的國際比較競爭是明顯現實，偏高的稅率必產生嚇阻作用，無法誘導國內外資金投資台灣。對台灣這樣面臨嚴厲國際競爭的國家，高稅負是難以承擔的自我阻絕；適當地簡政輕稅，才是我們應長期維持的經濟環境。

一如財稅學者出身的林全所強調，稅改草案出爐之後，面對各方不同意見，要讓社會大眾溝通、沉澱、討論，再做最後決定。就此而言，財政部昨天既已提了草案，行政院的後續把關與社會互動說明至關緊要。一例一休的覆轍不容重蹈，週休二日原係好事一樁，卻因事前規劃溝通不當、事後固執成見，加上執行出問題，以致勞資都不滿，經濟社會怨聲載道。稅改同樣有其普遍及複雜屬性，記取教訓，落實謙卑誠意，改革才能向前行。