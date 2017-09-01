自由廣場》台日結盟條件

◎ 陳茂雄

台聯黨於三十日在龍山寺擺攤請民眾連署，以台灣名義參加二○二○年東京奧運，在場的嘉賓有日本人永山英樹及德光重人，前者是台灣正名推動協議會幹事長，他積極推動以台灣名義參加東京奧運，在日本已連署將近十萬份。這事件在台灣沒有變成大新聞，可是中國的人民日報海外版卻大力抨擊，稱台聯黨這項行動是台獨勾結日本組織。顯然，目前趨勢是台獨與日本成為中國的敵人。

台灣面對的是土匪，是不講國際法的，雖然獨派人士提出台灣應有的法定地位，只是國際社會乃依循叢林法則，弱肉強食，台灣不能依賴主權論述來自保，而是需要國防武力及國際盟邦。談國防武力，台灣是有不足之處，所以需要國際社會的支援，而最可能幫台灣解決困境的就是美國。

國際社會既無道義，更無是非，講究的是互惠。台灣屬太平洋第一島鏈的重鎮，以前美國當然會重視，只是現代戰術出現相當大的變化，台灣的地位已大不如前，美國未必非保衛台灣不可。可是美國在亞洲最重要的盟邦卻是日本，美國有可能放棄其他國家，就是不會放棄日本，無論誰當總統都如此。

台灣未必能與美國結盟，可是與日本結盟就等同與美國結盟，最重要的是，台灣與日本結盟較為容易，無論是官方或是民間，雙方都有適合結盟的條件。日本發生三一一震災時，台灣的救助捐款居世界之冠，很多日本人碰到台灣人時都會表達感恩，連皇室都公開表示過，代表台灣人與日本人有深厚的感情。更重要的是，台灣與日本面對同一個「土匪」，當然增加合作的空間。

日本政府以前對中國唯唯諾諾，好似不敢對抗中國，事實上，以前與蔣政權有邦交時，對蔣政權也如此。所以會如此，是他們認為在第二次世界大戰日本理虧，所以在國際社會多做忍讓。還有一個重要因素，當時的日本存在小媳婦心態，只求自保，不敢介入國際事務；可是到安倍年代，日本重拾大國的信心，也有保護盟友的雄心。顯然的，台灣國際外交的重點應該放在日本。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）