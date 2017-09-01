自由廣場》反正是別人的孩子背文言文

◎ 張昭仁

美國中學生讀莎士比亞作品嗎？答案是否定的。英文其實也有古英文之類的東西，類似莎士比亞作品，美國學生到高三時才勉強讀個幾篇。從國小到高二，語言的訓練在於能夠快速閱讀，學校鼓勵學生多讀圖書館的課外書，讀完後，在圖書館的電腦測試理解力，每學期，老師會表揚班上高積分的學生。

除了閱讀之外，就是教導寫作須知的文法，從簡單的造句到寫文章的訓練，文章的文法、用詞、結構都是老師評分的重點，務必訓練學生一提筆就有好的文章結構，每個句子都能符合文法標準，用字遣詞文雅流暢，讓學生能寫出一篇篇有思想、易於瞭解的好文章。

在工作上，能夠快速閱讀，理解文章的重點，才能快速瞭解別人的觀點；在社會上，能夠寫出簡潔、正確、優雅的文章，才能與人有效溝通，瞭解別人與被人瞭解，是在社會上、工作上成功的基本要件。語言是工具，一個重要的生存工具，語文教學的重要也在於此，並不是華麗、艱澀的之乎者也。

美國有沒有人在讀莎士比亞作品，或是古英文作品？有的，文學相關系所的學生會讀，有興趣進入文學相關系所的學生就讀得津津有味，但一般人並不讀這些深奧的著作。

文言文就像西方的古英文，在社會並不流通，它有優雅的用詞與意境，但它離現代生活太遠了，有興趣的人大可在大學選修，沒必要強迫現代中學生咬文嚼字地死背一些與年紀不相稱、在社會又用不到的東西。

一切其實都應該以生活為基準，學校教導學生，是要他能在社會生存，語言是重要的溝通工具，先把白話文的閱讀與書寫學好，接著把世界性的語言學好，才有能力與世界接軌，走入世界。至於文言文，有興趣的人，自己到大學選修吧！

台灣有些人真的很奇怪，馬英九、朱立倫早早將女兒送到美國，國民黨人士卻拚著命要台灣學生讀用不到的文言文，這到底是什麼心態？真是奇怪！

（作者為加州會計師）