自由廣場》「熄聖火」的台灣性

◎ 紀文章

二○一七世大運閉幕式的熄聖火演出，在大鼓、小鼓、鑼、鈸與嗩吶等熱鬧喧囂的北管樂聲中開場，主樂器嗩吶高亢而振奮人心的獨奏，將閉幕式處理得喜鬧歡慶而全然不顯傷感；接著加入西方樂器薩克斯風的演奏和伴奏，混搭的編曲，不禁令筆者聯想以漢文化為主體的台灣文化，自十七世紀以來，亦不乏西方文化從不間斷地洗禮與衝擊。最亮眼的是加入了阿美族郭英男先生生前吟唱過、享譽國際的代表歌曲〈老人飲酒歌〉，在這個改編版的吟哦歌聲中，原住民古調毫無違和地融合在客家八音演奏之中，台灣多元族群的交流與對話情境，在此神奇地再現。

在奇妙的音樂伴奏聲中，莊嚴肅穆的號頭哨角隊伍做為出巡前導，接著家將與神將以神秘的節奏感步入會場。家將出陣時神聖的宗教性，同時也兼容了世俗的cosplay表演性；而神將誇張顯眼的手臂擺動弧度，就如田徑場上奔馳的運動選手奮力展開的爆發力，節奏規律而堅定。不管是運動員還是表演者，都在自己的舞台上用盡全力，讓全世界觀眾看到多年的努力成果和國族精神。

閉幕式以台灣民間送神的概念將聖火熄滅，並將這把聖火傳遞給拿坡里，台灣人民也與國際友人一同見證了台灣多元文化的特徵與活力。

（作者為紀錄片工作者、大學教授）