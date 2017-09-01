自由廣場》中華民國信仰的勝利？

◎ 陳婉寧

世大運結束了，謝謝台灣運動員賣力展現體魄和創造運動佳績。這場定位為給年輕運動員登上國際舞台機會的賽事，雖和奧運等級賽事尚有相當的差距，但這是讓國人看到國內選手努力成果的最佳時刻。

體育本來就不單純，牽動著國族意識和國家凝聚。但中華民國國旗的出現實在很尷尬、很錯亂、很無奈！這面旗幟在選舉時是由中國國民黨獨占話語權，代表國民黨是中華民國的正統，無怪乎反年改團體也是用這面旗。這面旗所代表的國家，拒絕用TAIWAN為名出現在奧會，硬要爭執做為正統中國的身分，導致台灣現在在奧會系列的運動會上，淪落到使用中華台北為名。當大家對台灣健兒以中華隊稱之時，台灣和中華民國的關係就越黏固，我愛中華的形象就越鮮明，越難正名為台灣隊。同時，因中華民國本質就難容台灣做為一個島國的國家想像，當群眾認同中華民國的符碼時，對台灣主體性的壓迫就越巨大，也難怪開幕和閉幕時，民眾單純舉個台灣旗進場也備受刁難和阻撓。

有人說，這次世大運，柯Ｐ或成最大贏家，我認為不是，世大運的順利舉辦固然有利他下次的選情，但最大贏家是中華民國的信仰，柯Ｐ只是收割者，他收割了中華民國認同的紅利，因為大家覺得這個島國怎麼被稱呼並不重要，福爾摩沙也好，美麗島也好，台灣也好，反正大家開心就好，卻無視中華民國做為我國目前學名的地位仍屹立不搖。世大運的經驗，無法為台灣創造出和中國抗衡的新價值，國家困境依舊未解，欠缺持續進行國家意識的凝聚與打造，吃著二○○八年以前所嘗試的牽手護台灣、正名入聯等推動成果的老本，「台灣」恐怕才是這場賽事的最大輸家。

（作者為台南市民）

◎ 紀安秀

立法院趕在世大運英雄大遊行之前，三讀通過國體法修正草案，除了單項體育協會擴大民眾參與、財務透明化及設立仲裁機制解決體育紛爭外，初審「中華奧會」改為「國家奧會」的條文，雖然時代力量力挺，但最後表決仍維持現行「中華奧會」名稱。民進黨表示，應優先考量選手權益，不要在名稱上做文章。表裡不一、越描越黑的解釋，實在令人無法苟同。

台灣參加國際體育賽事時，只能用「中華台北」的名稱，民進黨在野時痛批不倫不類，強力要求應該用「台灣」名稱；但目前是民進黨執政，在台北舉行的世大運，仍然使用「中華台北」，當外界撻伐聲浪不斷，有人更在日本發起「台灣入東奧」而廣獲迴響的同時，具有國會席次絕對優勢的民進黨，卻畏畏縮縮逃避基本尊嚴的名稱，不啻自欺欺人、自打嘴巴，如何服眾？

我們自認是一個主權獨立的國家，未使用「台灣奧會」，而用「國家奧會」名稱，應是天經地義、合情合理，沒有任何疑義才是，怎麼會是「做文章」？能改卻不敢改，以後人家稱你「中華台北」，你有什麼立場抗議？

（作者為家管）