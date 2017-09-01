自由廣場》中美矛盾與台灣價值

◎ 林正二

世大運完美落幕，在全民齊心加油下，台灣選手勇奪二十六面金牌，在台北大遊行，萬人空巷、夾道歡迎，台灣人民被中國壓抑已久的鬱悶心情嗨翻起來，在全民同感光榮聲中，國人凝聚團結在一起。然而，在政治場域上，由於朝野歷史認知的不同及政黨利益，無法凝聚兩岸政策共識，進而影響公共政策的推動。就在全民同歡的時候，在野黨仍全力阻擋前瞻預算的通過。

面對政治對立，蔡政府應把握世大運所凝聚的民心，透過公共政策的推動，加強落實人民的共同生活價值，如民主法治社會與公益價值的維護，以及安和樂利社會的建構等，以期國人不分政黨，都能瞭解台灣對自己的價值，以及自己在台灣生活的意義，共同打造成熟理性的民主社會。

而在全台人民振奮不已時，北韓發射飛彈飛越日本領土，暴露了美中對北韓危機不同的處理態度，將影響美中台三角關係。由於這是美中體制與歷史認知不同的結構性問題，顯示了雙方的深層矛盾。中國與北韓是僅存的共產國家，有「抗美援朝」的革命情感；在政經戰略上，兩國有共同的利益，加上美國在南韓部署薩德飛彈，更讓中國不認同美國對北韓強硬的做法。

因此，中國勢不可能配合川普的要求，壓制北韓停止發射導彈。在朝鮮半島危機升起之際，中國的態度將讓川普瞭解，中共與北韓都有共黨的意識形態及共同利益，與美國格格不入，故今後在北韓問題上，不太可能寄厚望於中國，進而會影響雙方關係，川普也因此不會配合中國對台的統一策略，變更美國的「一中政策」，反而會更加強維護台灣民主及制衡中國的力量，以維持台海現狀。

值此中國加緊對台統一，連國民黨在台灣講「一中各表」也不高興之際，小英總統應善用全民漸趨一致的「台灣認同」力量，在維護「台灣價值」基礎上，以存異求同的方式，與在野黨凝聚兩岸政策共識，並在公共政策上良性競爭，以期台灣能團結壯大，有足夠的力量抗拒中國的統一，以捍衛台灣的自由民主生活。

（作者為退休駐美人員）