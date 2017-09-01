社論》軟實力不能取代硬實力

國防部昨天送達立法院的「五年兵力整建及施政計畫報告」指出，共軍的空中整體作戰能力，新式戰機及長程轟炸機常態跨越第一島鏈，直接威懾美於亞太駐軍，聯合防空與反飛彈戰力，具多層次火力，及奪取第一島鏈以西制空權的能力；海洋整體作戰能力，共軍積極構建航空母艦遼寧號已初具戰力，藉跨區遠海長航訓練提升艦隊協同作戰能力，漸次提升封控台灣海峽及抗擊外軍能力。而中國近期強化東海、南海主權爭議區域維權力度，已直接挑戰美日在亞太地區安全與利益，未來東海、南海主權爭議若持續惡化，不排除發生局部衝突的可能。

隨著總體國力上升，大國崛起的中國夢也成為現在進行式。尤其是，習近平掌權以來，一改鄧小平和平崛起的方針，種種霸權衝撞的作為令人側目。在亞洲鄰近地區，從朝鮮半島、東海、台海、南海乃至印度洋，處處可見中國秀肌肉。中國機艦頻頻進出第一島鏈，特別是繞台航行，已經引起美日韓澳印等國的高度警戒。可以說，第一島鏈國家，無不將中國訴諸武力解決爭端，視為國家安全與區域穩定的潛在變數，從而積極加強軍事防禦能力，以致防堵中國連線也隱約成型。值得注意的是，中國意圖突破第一島鏈，受威脅最大的是台灣，最脆弱的環節也是台灣。

全球台灣研究中心（ＧＴＩ）日前就中國十九大會議與對台政策舉行的座談會上，多名華府觀察家指出，十九大之後，中國對台政策還會轉變，但不是往軟的方向發展；而台灣雖有民主，但體制很脆弱。還有專家警告，台灣總統和政治人物不是沒有遭到槍殺的前例，總統的維安不可掉以輕心。確實，從韓國竊賊輕易闖入民進黨中央黨部，嫌犯直闖總統府砍傷警衛憲兵，甚至內蒙古朱日和基地出現總統府模型，所謂的中國斬首突擊的確不容輕忽。更何況，北京對小英政府的「台獨定性」，只有愈來愈緊縮，至今未見緩和跡象，十九大前後，不論習近平穩不穩，中國變數都需謹慎因應。然而，曾經擔任國安會諮詢委員、國防部副部長的海基會副董事長柯承亨日前卻指出：兩岸關係目前雖然較為低迷，但我們樂觀看待，十九大後兩岸之間應該有機會改善。此一見解，不知是否符合小英政府的判斷。如果小英政府果真是料敵從輕，繼續展現善意期待兩岸關係改善，其結果可能會是貽誤軍機、災難一場。

習近平的權力思維，對內對外都服膺「暴力美學」的硬道理。「不惜代價保護陷入風口浪尖的高層領導，不惜代價清洗黨內反對勢力，不惜代價應對十九大前後的外部壓力，不惜代價鎮壓內部不穩定因素」，十足說明他為了鞏固權力及打破任期制，是不會按照牌理出牌的，連接班人都遭到整肅了，多位富商也遭波及有何意外？更重要的是，外交政策與國際戰略，也被他拿來服務於這個目的，朝鮮半島危機便是最近的例子。而北韓不顧聯合國制裁屢屢發射飛彈，伴隨著中國機艦進出第一島鏈，這是不謀而合？還是有謀而合？今年十九大，為了震懾黨內異議；再下一屆二十大，為了操作延長任期；未來幾年，對外強硬尤其是對台動手，都可能是合理化其權力邏輯的現成助力，首當其衝的台灣不能不料敵從重！

台灣英雄大遊行，世大運佳績國人與有榮焉。但，那畢竟是台灣的「軟實力」，屬於現代國家的優質內涵。其餘，如經濟與科技等「硬實力」，國防反恐等「嚇阻力」，在現實上乃是硬碰硬的競爭，絕不能滿足於「軟實力」。近年來，中國對台灣氣焰囂張，其終端憑藉無非是「硬實力」，而曾幾何時台灣經濟奇蹟時代的「硬實力」，如今已經大不如昔。至於軍力、軍備、軍紀、募兵制，經過馬政府八年的「休兵」，以及退將國家認同的錯誤示範，顯然已經讓北京平白獲得可乘之機。世大運之後，小英政府如何儘早清理改革戰場，以總統高度補強台灣的「硬實力」，以三軍統帥身分嚴整國軍「嚇阻力」，實為中國不測風雲下台灣禍福之所繫。