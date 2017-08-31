自由廣場》別小看台灣的無人直升機

◎ 林正祥

八月二十九日自由廣場陳東雄先生投書「海巡無人機 多此一舉」，說台灣「旋翼無人機」在國內發展時限不長，使用經驗不多。可能陳先生對國內直升機或旋翼機的發展不十分了解，事實上並非如此。

早在一九九八年前，台灣製造酬載百公斤級的輕型直升機，美國就引進並改裝成輕武無人機載具，裝配2.75火箭等輕武，供海軍及陸軍使用。海巡署如配備有這種可以攜帶輕武並滯空四小時以上的無人直升機，就可執行台灣一千公里海岸周邊海域非法走私及不明船艦的秒殺級喝止任務！這不是「陸軍偵搜大隊」或任何酬載不到二十五公斤玩具型的多軸飛行器可以擔綱的任務。

二○○四年全球第一架由私人企業（筆者創辦的「祐祥直升飛機股份有限公司」）獨資研發，酬載一百公斤的無人直升機，事實上也在台中漢翔園區正式起飛（民視與TVBS曾獨家報導過），消息傳出，法國「巴黎航空展」主辦單位即邀請筆者前往講演「無人直升機：共軸的優勢」。我們的共軸無人機品牌「EzyCopter」從此正式被列入「國際UAV無人機年鑑」，可用於偵察監視、防恐應急、通信中繼、航拍航測、農業噴灑、艦載直升機、氣象消防、軍民兩用的無人直升機領域。近期第二代、全球第一架酬載五百公斤的共軸無人直升機，也規劃即將在台產出供應世界市場。

（作者曾任美國聯邦及俄亥俄州政府科技顧問，回台創辦祐祥直升飛機股份有限公司）