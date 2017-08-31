自由廣場》「他們是要去哪裡做工？」

◎ 陳世昌

「他們是要去哪裡做工？」

豔陽高照下，氣溫三十四度Ｃ，街上行人稀。人民作主團隊如常：頭戴斗笠、白衣黑褲，隊伍為宣傳儘速通過公投法補正，行踏於臺北市三市街，暫停貴陽街公車站牌時，一婦人低聲問她身旁先生。

是的，我們是工人，正在為臺灣築起更堅實的民主政治，宣揚更直接的民權、更有責任的公民社會，多年來，行過鄉村、踏過都市，用雙腳走過千里路。純粹希望臺灣人民能有權自己決定國家的核能政策、奧運正名，到地方重要事務，彌補代議政治的不足。

當隊伍穿入又長人又多的臺北地下街，滿滿的年輕人，正逢夏日花火浴衣祭，不少人裝扮、穿戴日本服飾，真讓我們這群頭戴臺灣竹葉編斗笠的「工人」有墜入時光機的奇異感。

是的，公投法補正離人民茶油育樂好遠，離冷氣房更遠，街頭曝曬七小時，發傳單被大部分人拒絕，這些有點年紀志工，最高滿八十歲。

是的，公民運動從來不是一件容易事，每星期六自費從屏東來、臺南來、宜蘭來，自費餐宿，就只為單純僕世價值的宣導與立法通過。

是的，街頭很苦，掌聲很少，拒絕很多，警察跟隨；但志工熱情很高，人權價值更高。八月份起我們星期六上午在北市各區行踏，下午會繞回立法院，要為成為真正的人：臺灣人、世界人，公投法補正通過，推行公投，是最和平、最能展現民意的方式，歡迎國人參加。

（作者為鄭南榕紀念館、人民作主教育基金會志工）