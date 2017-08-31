自由廣場》（青年時評）賴冠霖「中國臺灣」錯在哪裡？

◎ 黃靖媗

賴冠霖，一個經過許多台灣媒體渲染報導，去了韓國追夢、年僅十五歲的小男孩。參加了韓國知名選秀節目《PRODUCE 101》，最後成功成為十一人出道組合《WANNA ONE》的一員。媒體報導，他曾在《PRODUCE 101》親筆寫下「來自中國台灣」；二十八日晚上直播的一檔韓國可視電台節目（KISS THE RADIO）中，回答節目主持人問題時，又用了「中國臺灣」，這個許多臺灣人非常排斥的詞彙。網路討論區瞬間揚起了軒然大波。許多賴冠霖以前疑似「親中」的言行也一一被抓出來檢視。

現在臺灣的年輕人，雖然大部分都是中國人口中的「天然獨」，就算不支持臺灣獨立，也鮮少有願意和中國統一的人。但其實大家都還算尊重不同的「國籍認同」。當我們看見有臺灣人說自己是中國人時，頂多不喜歡、會說一些「慢走不送」等等稍嫌諷刺的話語，但基本上不大批評、謾罵。畢竟臺灣是個自由、民主的國家，尊重每個人不同的意見是一件非常基本的事。

那麼，賴冠霖的一句「中國臺灣」又有什麼不同呢？

「中國臺灣」絕不單只是有些人說的，一個地理名詞這麼簡單，它背後隱藏的意義，即是對臺灣主權的矮化，就像「中國香港」、「中國湖北」等名詞一樣，將臺灣主動劃為中國的一部分。因此，我們可以推知，臺灣年輕網友們為何會如此地憤怒，正是因為「你可以說自己是中國人，但你不可以幫全臺灣人說我們是中國人！」對於年輕人而言，就像前面述及的，每個人都有權為自己的國籍表態，但「中國臺灣」這個用詞，等同於越俎代庖、錯誤的表態，說臺灣隸屬於中國。

不負責任地擔任一下事後諸葛的角色，如果賴冠霖當初只說了「中國」，臺灣網友或許不會有這樣大的反彈，也如果他當初把「中國臺灣」代換為「家鄉」、「臺北」等字彙，他必然可以更加毫無爭議地賺飽臺灣與中國兩邊的市場。

或許你會認為，「國籍問題」對於不過十五歲的孩子而言是個太大的負擔，但嚴格來講，賴冠霖是個已經出社會、進入職場的人，你如果在你的職場遇到一個和賴冠霖年紀相仿的工讀生，你難道不會要求他也該有對現實的敏銳度與智慧嗎？

（作者就讀國立政治大學，台北市民）