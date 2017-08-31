自由廣場》給年輕國手廣告代言機會

◎ 陳永昌

世大運落幕，台灣選手亮眼表現，如何延續這股前所未見的熱情，讓這批年輕優秀運動員繼續發光發熱，為台灣爭取更多榮譽，我們其實可以做得更多。

眾所周知，征戰各項國際比賽需要不少經費，而風光無比的獎牌背後，台灣職業運動員資源嚴重不足的困境，運動傷害或未來出路缺乏保障等種種辛酸，屢次成為媒體報導的焦點。但往往新聞熱潮過後，並未帶來任何制度上變革，原有運動體制不動如山，任何一面難能可貴世界級獎牌可能帶動的龐大正面效應，在還來不及擴散發酵前就消散殆盡。

目前，除了立法院正在審議的《國民體育法》，落實推動各項體育協會改革之外，個人覺得活力蓬勃的台灣民間社會，還有很多可以做到的，像是各大企業若能撥出部分廣告行銷預算，邀請這些具有無比潛力的運動員擔任廣告代言人，為自己產品加分的同時，也幫助這批年輕選手一臂之力，絕對是運動員、廠商與消費者多贏局面的最棒安排。

個人完全不介意楊俊瀚、鄭兆村或莊吉生出現在電視螢光幕吃泡麵、打手機或騎機車，因為當他們年輕俊俏的臉龐被更多人記住，就意味著他們背後有了更多專業訓練資源，讓他們可以無後顧之憂繼續往下一個國際級競技場邁進。個人也非常樂意以實際行動回報願意投資在這群年輕運動員的廠商，因為給這群優秀年輕選手更多機會，事實上就是給台灣更多的機會！各位老闆們，請一起為優秀運動選手加油，為台灣加油！

（作者服務於ＮＰＯ非營利組織，台北市民）