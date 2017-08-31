社論》讓正直、勤奮的人為台灣打拚

世大運的成功是一種歷史機遇，而台灣選手在此一賽事中嶄露頭角，則凸顯我們的選手具有國際級實力的潛質。圖為世大運閉幕式。（記者林正堃攝）

世大運風光落幕，台灣獲得二十六金三十四銀三十銅，排名第三，是國際比賽中前所未有的佳績，整個社會瀰漫著興奮歡愉氛圍，今天還將舉辦大遊行，讓國人向這些台灣英雄喝采與致敬。誠然，失敗是孤兒，成功有很多母親，此刻也有很多政治人物企圖沾光搶功，此類行徑固然可悲可憐，卻更代表此次世大運獲得大成功，否則政治人物必然避之唯恐不及。然而，所有選手的成就，是屬於全體台灣人的榮耀；任何個人、政治人物或政黨都無法獨攬，這是台灣在國際體壇發光發亮的一刻。

世大運雖然出現反年改團體阻撓選手進場的插曲，但其圓滿成功是有目共睹的，不僅國人非常滿意，充滿光榮感，國際大學運動總會會長麥斯汀（Oleg Matytsin）更稱讚台北世大運是ＦＩＳＵ看過最好看的比賽之一。除了選手的優異表現，作為主人的台灣民眾對外籍選手、隊員表現的善意與好客，以及台灣的美食、人文與風景，在在令外國人印象深刻，對台灣產生好感。這是過去外交宣傳達不到的效果，是世大運帶來的高附加價值。當然，選手的傑出表現是世大運成功的首要因素，不可否認的，台灣佔有主場優勢，但我選手獲得的獎牌數破我國的紀錄，再就比賽成績來看，亦有破大會與世界紀錄者，換言之，即使參加奧運，亦有奪金的希望，因此在世大運奪牌，絕無僥倖的成分。尤其，在競賽過程中，很多選手因為高溫或運動傷害而身心俱疲，仍然拚戰到底、毫不氣餒；更有頂尖選手為了將金牌留在台灣，放棄了世錦賽的重要賽事，在在令人振奮。而全民的參與及打氣，更鼓舞了選手的拚鬥意志，締造更好的成績。可謂世大運的成功是集合了天時、地利與人和。

世大運的成功是一種歷史機遇，而台灣選手在此一賽事中嶄露頭角，則凸顯我們的選手具有國際級實力的潛質，但為何過去一直未能表現出來？國內的運動長期積弱不振，除了少數國人熱愛的運動，例如棒球在國際比賽中偶有佳績外，其他項目特別是田徑，一直無法晉身國際殿堂，與對手分庭抗禮，形同自我放棄，選手參與比賽往往是擺門面、跑龍套的性質。由世大運的檢討或許可以找出提振國內體育的解藥，針對如何改正過去各單項體育協會的不當操控，打破特定勢力與家族壟斷，從法令政策與執行面建構一套甄選、培訓與獎勵的制度，健全國內選手的養成環境。尤其，企業參與體育是一股重要的支撐力量，如何以稅制優惠鼓勵企業贊助體育選手與賽事，乃是攸關國內體育能否永續發展的關鍵。

另外，世大運所衍生的話題，其實也頗能引人深思。世大運原先被多數人看衰，冷嘲熱諷，如今成功達陣了，馬上又看到一幕幕可笑的政壇現形記。很多政治人物紛紛跳出來表功沾光，對世大運的舉辦與成功居功，甚至將臉書當功勞簿在書寫，卻只是遭到民眾的冷漠回應，碰一鼻子灰。反年改在世大運的抗爭淪為全民公敵，清楚看出台灣民眾非常了解國家利益與私利的分際，陳抗固然是民主政治常態，但若為了私利罔顧公益，必然遭到唾棄。

世大運的成功是靠著汗水與淚水；而政壇上卻充斥著政客的口水與實境秀。運動選手要超越對手，獲取獎牌，出人頭地，只有苦練、苦練、再苦練一途，沒有僥倖與捷徑；而部分政客卻以空口說白話與作秀為能事，惡鬥虛耗，成為國家進步的路障。羽球天后戴資穎說了一段感人肺腑的話︰「讓世界知道台灣、看見台灣、愛上台灣是一件很美好的事情；所以應不分你我，請為台灣做些事情吧！」世大運是一面照妖鏡，使那些滿口仁義道德的政壇偽君子現出原形，更一掃台灣低迷的氛圍，讓正直與勤奮的人出頭，一起推動台灣向前進。