自由廣場》洞朗對峙看一帶一路的海市蜃樓

◎ 鄒文豐

超過兩個月的中印洞朗對峙，在二十八日印度媒體報導印方人員裝備已後撤，並由中國外交部證實下，終於宣告暫時落幕。事實上，自中國國務院副總理汪洋八月中旬出訪南亞，以及二十六日印度陸軍參謀長拉瓦特和媒體談話時表示中印邊境對峙將獲解決，就已透露此事在雙方均無意動武與大雪即將封山的情況下，相互退兵才是解決正途；但拉瓦特也表示，因中印對實際控制線認知互異，未來類似事件勢必還會發生。

回顧五月十四日首屆「一帶一路國際合作高峰論壇」在北京風光揭幕，南亞唯獨印度缺席，除肇因於不滿中國阻撓其加入「核子供應國組織」，並刻意包庇多次在印度境內發動恐攻的巴基斯坦恐怖份子阿札爾，主因更在印度對中國將與其宿敵巴國合作共建的「中巴經濟走廊」納入「一帶一路」倡議、計畫在印巴仍有主權爭議的喀什米爾地區興建水壩等作為備感威脅，使得儘管中印曾試圖化解彼此因領土劃界、西藏問題所衍生的長期歷史糾葛，卻仍舊在地緣利益衝突下付諸流水。

當時印度外交部發言人表示，沒有任何國家可接受忽視其主權與領土完整的國際發展計畫。為抗衡中國於巴國瓜達爾港、緬甸皎漂港與斯里蘭卡赫班托達港等地站穩腳跟，勢力深入印度洋海域，印度乃藉由與美國簽署「後勤交換協議備忘錄」，強化雙方軍事聯繫，並擴大對俄武器採購、與日本共商建構「亞非自由走廊」計畫，以展現區域大國姿態，可見中國「一帶一路」不僅挑戰美、俄重大區域戰略利益，更將對全球各地帶來不可預知的地緣政治風險。

綜觀中國「一帶一路」相關戰略，固然有其維持經濟發展、提升國際地位的實質利益需求，可說是運用經貿手段消除周邊國家對其綜合力量與國際權力快速躍升等不安全感的放大版策略，惟對現存世界秩序及國際權力格局構成的挑戰，已非習近平自詡「一帶一路」不會重回地緣博弈老套路的說詞就能化解，從洞朗危機見微知著，凸顯中共相關戰略發展絕非表象所示如此「暢旺順遂」。

（作者為淡江大學國際事務與戰略研究所博士生）