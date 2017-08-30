自由廣場》《林保華專欄》習近平放金正恩咬川普

八月二十九日清晨，北韓發射中程飛彈飛越日本北海道，在太平洋落海，射程兩千七百公里。如果飛越日本九州落海，就在距離美國關島五百公里處，顯然金正恩是在表明他有關向關島發射飛彈的恐嚇絕非空言。而今年七月，北韓已兩次試射洲際飛彈，並揚言有能力攻擊美國；八月二十六日，北韓又發射三枚短程飛彈。研發與發射飛彈需要鉅額資金，北韓發射飛彈技術迅速提高，擺明有人協助。這些，習近平功不可沒。習近平近來把俄羅斯總統普廷拖下水，只是要掩護他自己。

今年八月五日，聯合國安理會通過對北韓新一輪更嚴厲制裁案，中俄都投贊成票。中國再次玩弄美國，如果中國真的執行，北韓怎麼可能加強挑釁？

習近平此時放北韓出來咬川普，有其實質需要。第一，為中共十九大習近平思想一統全黨造勢；第二，轉移國內高層權鬥與金融危機以轉移視線。有關後者多講兩句。

中國最近發生兩件大事情：第一件是共軍聯合參謀部首任參謀長、中央軍委委員房峰輝離職，傳說會去政協，實質被調查；中部戰區副司令史魯澤早前據稱已被逮捕查辦，北京市位在中部戰區。習近平掌權五年，仍無法清除江澤民在軍隊裡的勢力，因缺乏軍隊的人脈。

第二件是中國首富王健林全家被境管、不得出境。他的萬達集團雖然否認，然而最好的否認就是讓王健林到自由美國召開記者會，則一切謠言立即平息。王健林與習近平家族關係密切，此舉反映兩個問題：一個是對中共高層不要簡化為習近平與江澤民兩派，而是有錯綜複雜的各個利益集團的糾葛與纏鬥；一個是中國內部的金融危機，恐已超出外人想像，所以不惜對與高層勾結而富可敵國的富商巨賈下手，包括肖建華、吳小暉、王健林，傳說下一個是馬雲。除了政治問題，防止出現第二個郭文貴，再來就是經濟上阻止他們的資金繼續外流，以舒緩國內的金融危機。今年七月，全國金融工作會議成立「國務院金融穩定發展委員會」，顯然李克強暫時分掉了習近平中央財經領導小組的部分權力。然而，如果不解決習近平的撒幣外交，這個危機只會加深。

當然，習近平此時放北韓出來向美國挑釁，也是經過算計：第一，川普團隊最近因族群等問題陷於混亂，難以對北韓採取重大行動，果然目前也只是限於與日本首相安倍通電話而已；第二，川普今年將訪問北京，在這以前，北韓怎麼咬都沒有關係，因為川普還寄望於再一次的川習會談。如果川普缺乏真正的強硬措施，這場美中賭局又要給習近平贏了。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）