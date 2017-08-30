自由廣場》三篇文言文看問題

◎ 陳中寧

對於國文課程內容的爭議，後來被導向文言白話之爭，然討論的起點卻是擁護舊有文言文章，而批評新納入之文言文。是文言文內的選文問題。反對者以蔣渭水的文章講嫖妓、歧視原住民族為由，反對〈送王君入監獄序〉、〈番社過年歌〉、〈大甲婦〉等文章納入；巧合的是，被批評的文章，看來都是日治時期具有台灣本土意識的作品。

詳看相關文章內文，卻會發現反對理由並不成立。〈送〉文乃在稱讚入獄的王君，王敏川高風亮節，至於嫖妓云云，則是蔣渭水批評依附權貴的小人，用以襯托王敏川的節操。〈番〉文則因「番」字被視為歧視原住民，然這乃是日本時代的官方用語，如國民黨政府也長期使用「山胞」而非原住民，此乃歷史事實。若此可為批評理由，《論語》中也有蠻貊、夷狄等用詞，是否亦當批評《論語》是歧視？

〈大甲婦〉一文中，「土番蠢爾本無知」一句確實刺眼，但通篇文章卻是在表達原住民女性的辛勞，更隱含不滿男女不平等之意。用一句話評斷一篇文章是否合適，值得商討，何況爭議詞句若由老師適當引導，反而可藉機教導學生反省所謂文明社會對傳統生活方式展現出的自我優越感，讓學生省思自身對傳統文明、對第三世界國家之態度。

相較於文言白話之爭，真正該驚訝的是，為何在國文課程的討論中，對文章解讀竟有如此偏差？是對文章不夠熟悉？還是有其他理由？韓愈〈師說〉提到「聖人無常師」，「聞道有先後，術業有專攻」。希望參與其中的討論者都能秉持謙虛、包容的態度，對納入的文章做完整、專業的討論。

（作者為國會助理，台北市民）