自由廣場》世大運閉幕式三點隱憂

◎ 許正陽

世大運自八月十九日開幕遭遇反年改陳抗團體鬧場致選手無法進場以來，單日動員超過七千人次警力，包括北部五縣市的警力及警大警專學生。當世界目光皆投向世大運閉幕式時，我方各項安全作為與軍警維安單位之張力也持續增強至最高峰之際，在閉幕式倒數時刻，筆者也用業餘眼光提出三項潛在危機與主事者商榷：

一、敵暗我明，進退失據：此次反年改陳抗中因投擲煙霧彈落網的兩名嫌犯，分別是前陸軍飛彈指揮部少校與前海軍陸戰隊中校營長退伍，皆為退伍國軍軍官。據筆者所知，反年改團體內部成員雖參差不齊，但仍以四十至六十歲軍警退役者為主要領導骨幹，甚至不乏曾服務於各項特種勤務任務編組的退役軍警安全人員。換言之，這些現職軍警的「學長們」，透過各種餐敘、聯誼會、網路粉絲團，以人情壓力與封閉軍警單位特有的「階級情結」互相勾聯，不斷刺探現職人員各項維安部署狀況、人員裝備配置與政要行程。現有維安軍警與特勤人員執行任務的思考模式、部署情況及狀況處置方案恐被摸清。在世大運閉幕典禮前夕，此為筆者的第一疑慮。

二、情資迷霧：據媒體報導，已有大量情資顯示，反年改陳抗組織已打算捲土重來，在八月三十日閉幕式當天計畫再度干擾。事實上，根據多年來歐美國家反恐的經驗，國家機器透過大量資源所獲得的情資，往往「量」大過「質」。簡而言之，就是「不怕沒情資，而是有用的情資太少」。世大運閉幕式，反年改團體會用什麼模式行動，在哪個地點進攻？會不會有欺敵佯攻舉措？人、事、時、地、物的「5W1H」，我方能確實掌握嗎？事實上，除了通訊軟體群組的群體動員與教戰守則之外，反年改組織的戰略戰術與聯絡方式，往往是由受過專業訓練的退休人士透過小組閉門集會指揮，真正的動向，可能只有少數核心骨幹人物完全了解。使用人因情資（HUMINT）才能刺穿的防線，我方成功達陣了嗎？此為筆者認為的第二隱憂。

三、境外敵對勢力的「代理人之戰」：據媒體報導，國安單位情資顯示，反年改陳抗團體開始行動以來，背後一直有中國因素介入，從年初的年金改革國是會議、立法院前的肢體暴力，正副總統下鄉行程與巴拉圭總統訪台行程，反年改陳抗團體皆如影隨形。操作手法及資金支持，都值得相關單位警惕與深入研究。幾個著名的「假新聞農場」網站，似乎也不斷隨著反年改大軍的進攻「分進合擊」，釋放大量虛假新聞與訊息。此種「影武者」式的代理人之戰（Proxy Wars），恐怕無法透過短期內修改國安法、情工法等方式妥善解決。若無有效強制性法律出台與行政執行作為，代理人們若將陳抗強度升高為涉嫌叛亂與顛覆國體的準戰爭行為，我方將如何因應？此為筆者認為的第三危機。

（作者為民間國際關係研究基金會顧問）