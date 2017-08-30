自由廣場》鄭兆村為什麼讓中國這麼酸？

◎ 愚工

台灣田徑好手鄭兆村在世大運標槍大賽與德國好手霍夫曼（Andreas Hofmann）上演精采對決，最後以九十一公尺三六的成績奪金，一舉打破由中國選手趙慶剛創下的亞洲紀錄，鄭兆村因此登上國際田總官網，成績也獲官方認證，但卻有中國媒體與網友酸溜溜質疑鄭兆村的紀錄不純，建議亞洲田徑總會介入調查。

中國人的質疑折射出三個面向：

一、在中國人的內心世界，台灣是台灣，中國是中國，是兩個國家。否則，按照中國的政治邏輯，「台灣是中國的一部分」、「台灣人就是中國人」，那麼鄭兆村打破亞洲紀錄，中國媒體應該主張這是中國人的驕傲，呼籲每一個中國人都要與有榮焉才對，怎麼會如此紅眼病、滿口酸葡萄呢？

二、中國造假文化瀰漫。中國人認為，任何事情在任何時間、任何場合都可造假。二○○八年北京奧運會開幕式，林妙可假唱，就是當著全世界人民的眼皮底下，在奧運開幕式如此重要場合進行的，遑論平常時期，遑論其他事情。中國人在北京奧運會上造假，是把全世界當傻子，這次質疑鄭兆村的成績，則是把與賽的其他選手及國家當傻子。

三、中國人的病態中國夢。隨著中國國力日漸強大，以及習近平適時鼓吹中國夢，歷史上，被西方列強壓抑的民族情緒病態性地爆發出來，而與周恩來當年向來訪的美國國務卿季辛吉說的「中國地大物博是一個客觀的事實，這使得中國人很容易有民族主義與大國沙文主義的傾向」相呼應。這種病態中國夢，客觀凸顯在中國到處要爭出頭、要爭第一的事實上。所以，台灣選手鄭兆村超越中國選手趙慶剛，當然惹惱中國。

（作者為台商）

中國三小

◎ 林金忠

一向自以為可以操控世人目光的中國這下失算了，一向夜郎自大的中國這下真的變小了，為了排擠台灣，為了打壓台灣，為了不讓台灣提升國際能見度，為了不讓世界更加「看見台灣」，中國選擇「放棄」本屆世大運，結果是，反而更加提升台灣的國際能見度，反而更加讓世界「看見台灣」；更糟糕的是，反而更加凸顯中國的「小」，反而更加凸顯中國的氣度「好小」，反而更加凸顯「大國崛起」的中國還真的「不是普通的小」。

在這場國際賽事當中，「只有看見台灣，沒有看見中國」，原來台灣不屬於中國，千真萬確，原來中國不在場的世大運，台灣一點都不輸給世界其他國家，台灣不但不小，台灣還讓世人刮目相看。

看到台灣選手們在競技場上的優異表現，看到台灣人民對待各國選手們的友善熱情，中國人的心破碎且慌亂了，心碎且慌亂的中國人竟露出了狐狸尾巴，他們質疑台灣選手鄭兆村標槍成績打破亞運的真實性，這是因為吃味而自亂方寸的反應，但是，他們萬萬沒想到，這樣的動作越多，就越是凸顯：台灣不屬於中國，千真萬確，否則天底下哪裡有國家會質疑ＦＩＳＵ給「自己國家」破亞運紀錄的超離譜情況？

（作者為大學兼任講師，雲林縣民）