自由廣場》我單身，怎樣？

◎ 趙圻軒

「沒人疼，沒人愛，小心單身是公害。」是蔡依林歌曲〈單身公害〉其中一句歌詞。

上班一段時間之後，想要一個人旅行消除疲勞，打開旅行社的廣告，發現都是「兩人成行」的條件；詢問住宿費用，「什麼！一個人？」那就得多收近兩倍的價錢。

有些吃到飽餐廳不接受一個人的訂位，部分可接受，但會多收一點小額費用。去超市買食材想自己做點料理，也不想囤積食材，看到包裝上都寫著「適合二至三人份」，卻沒有適合一個人份的。

「七夕逾四成上班族單身，近半數看電視過節，其餘是朋友聚餐與運動。」每逢情人節前夕，總會有一些單身與否的調查數據公布，開始就會有一股風潮，要試著把單身的人給揪出來，像法官般敲槌定罪。打開電視，兩性專家正在教導如何找尋另一半；打開Facebook，一大堆如何終結單身的教戰守則。整個社會瀰漫著「單身就是有罪」的味道，試著從不同角度切入，分析單身的原因，接著提供不同的解法，意圖給予「救贖」，消滅單身族群。

媒體的氛圍，往往讓單身族群開始焦慮，不自覺反思自己為什麼會單身，害怕不被社會所接受，被有色眼鏡看待，嚴重者甚至開始有一些偏差行為；譬如日前日本有單身男人利用一些道具自拍照片放上網路，營造自己並非單身的假象。

其實，我們都被制約了，在情人節這時更被放大這種效應。

單身，是一個生活型態的選擇，依循自己的喜好，選擇現階段讓自己滿意的生活型態。看電視、跟朋友聚餐、運動等等，每天都可以做，為什麼要在情人節當天被特別檢視呢？

不管是不是單身，選擇自己熱愛的人事物，真切對待，是我們自己要對自己的人生負責。轉個念，就不會被侷限。跳脫框架，對自己的人生負責，才是生活的真義。

（作者為電腦公司產品經理，桃園市民）