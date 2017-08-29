自由廣場》徵兵募兵 回歸憲法20條

◎ 姚中原

去年十二月十二日，國防部長馮世寬在立法院公開表示，民國一○七年開始，不再進行徵集一年制義務役常備兵，而且「這個決定絕對不會改變」。上述說法，雖是國防部的既定政策，但其實爭議很大，媒體也頻呼籲回歸徵兵制，是少見的藍綠共識。因部長這說法容易讓外界誤解我國兵役制度將完全採「募兵制」之外，也會讓未來國軍部隊的兵源補充，失去一個調配的空間。

換言之，只要憲法第二十條規定「人民有依法律服兵役之義務」的內容未被修改，有關徵兵制度絕不能輕言放棄。因為，不論是現在役男尚需服「四個月」的軍事訓練役，或未來因國情及國防需要時讓役男重新服「一年制」的義務役，其實都是合情合理合法的規定。

尤其近一年來，中國各類戰機集體且密集地繞飛台灣，進行常態化演訓；解放軍在內蒙古朱日和軍事基地以等比例實體複製我國總統府及周邊地區建築物，實施軍事演訓，皆已對當前國家安全造成極大威脅。甚至美國方面已多次警告，要求台灣重新檢討「全募兵制」政策。

換言之，不管是兵源不足，甚至是基層軍官嚴重缺額問題（新推出士官轉任軍官的優惠計畫，據媒體報導指出，陸軍符合條件的士官至少五千兩百一十位，卻僅有兩百三十五人有意願），都會嚴重影響未來國軍領導素質及國家戰力強弱，不可不慎。而要解決此項實屬國安層次的國防議題，恐怕仍須回歸到兵役制度的討論，重新從國家整體軍事戰略、台灣財政支配能力及現階段兩岸關係等綜合角度來評量與解決，才是根本之道。「徵兵制」應是我國兵役制度一個重要與必要選項，如何搭配「改良的募兵制」有效並行，是蔡政府必須思考的戰略方向。

（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）