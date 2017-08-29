自由廣場》海巡無人機 多此一舉

◎ 陳東雄

報載陸軍「戰術偵蒐大隊」將於九月一日移撥海軍並設立「海上戰術偵蒐大隊」，未來專責海上戰術偵蒐，可對台灣周邊海域的不明船艦進行監控。惟海巡署才向行政院提出採購三十架海巡專用「旋翼式無人機」計畫，預估要十六億元經費。此事有可議之處。

「平戰轉換」是歷任政府首要規劃的國安政策，國家資源的整合與有效運用是政府責任，但多個作戰部門都在花大錢添購無人機而未整合，恐難言是戰略整體規劃考量，且也未能替納稅人血汗錢做好把關。

台灣現由軍方使用的無人機已有中科院產製的「銳鳶」、「紅雀」、「騰雲」等固定翼無人飛機，在軍事戰略上，陸海空軍及海軍陸戰隊等作戰體系，都將有建制內的無人偵蒐裝備，對於台海周邊已能建構綿密的海空域監偵網，未來重點應在情資傳報系統的整合，讓各軍種的情資可即時傳報作戰部隊（包括海巡部隊）使用。海巡部隊在國防政策上是「第二海軍」，並將做為「海軍預備隊」，平時做不到與海軍作戰系統整合則遑論戰時。耗費龐大國家資源卻無法快速平戰轉換，海巡專用「旋翼式無人機」自是多此一舉，且其後勤資源與維修作業不同他型機，防衛任務上作戰效能也不大。

台灣旋翼無人機現有「魔眼」直升機及去年逢甲大學研發的「任務型同軸雙旋翼無人載具」，採垂直起降雖能克服起飛跑道限制，但旋翼無人機在國內發展時限不長，使用經驗並不多，在續航航程、留空時間及偵蒐距離的表現上，旋翼機較固定翼飛機需克服更多的氣流與飛行效應，因此並不如固定翼飛機優越。若僅考量定點滯空，那市場上普遍價位不高的多軸飛行器就可做到了，海巡部隊何須再花大錢建購他型飛機？

為適應未來作戰，部隊組織編裝的調整及軍事購案或可說是常態，但高頻率或經常性調整及花大錢做不符軍事戰略的重大採購，則顯得思考規劃不夠周延；買新裝備要編組作戰人員及附加裝備，再要長時間的作戰訓練，還要編列費用維持裝備堪用，還不確定有沒有結合軍事戰略構想，再想方設法讓它符合國防政策，後續的成本與花費的功夫更可觀。因此，「第二海軍」在裝備採購上，自當納入國防體系內整合規劃才是。

（作者為陸軍備役上校，台南市民）