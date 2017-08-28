自由廣場》〈澄社評論〉「玉山計畫」真能救台灣高教？

◎ 洪裕宏

台灣的大學教授待遇與鄰近國家相比，真的是太低了，加上最近暴衝式的年金改革，退休所得替代率砍一半，造成非常嚴重的高教危機。說執政者無感也不盡然，「玉山計畫」反映了執政當局看到高教人才流失的嚴重性，想要用「玉山計畫」來穩住人心浮浮的高教界，防止高階人才大量流失。然而會有效嗎？還是如許多評論者所說的，「只會讓台灣高教提早崩塌」（管中祥語）？

「玉山計畫」的重點有二：提供五百名額年薪六百萬起，以及公立大學教授學術研究加給每月五四四五元。說真的，在千萬勞工多數都還在為三餐掙扎時，大學教師也沒什麼好怨。可是因為退休年金腰斬，已退的自求多福，在職者必須花很多時間與心力在儲蓄、兼職及理財。多數大學教師沒有祖蔭，有家產可以繼承者是少數。這會重擊大學教師的教學與研究品質。為了求生存，有心也無力像過去一樣，全力投入教學與研究。如此下來，大學的教學與研究品質令人堪慮。

光只是提高教授級的學術研究加給，對解決上述的問題無濟於事。正確做法是不論階級，所有大學教師（含私校）的本薪大幅度提高，如此可以稍微彌補年金腰斬的災難。光對教授每月加碼五四四五元，是愚蠢的政策。對教授而言，好處也不大，因為沒有加到本俸，年金依舊腰斬。每月多五千，每年六萬，十五年九十萬，這恐怕連慰問金的效果都沒有，遑論提升大學教授的士氣？

六百萬年薪，五百個員額的計畫也是問題重重。教育部提出的做法是由各校提名，經跨部會國家級審查委員會審定。這是很奇怪的做法，為什麼不相信學校，把經費直接撥下來，由各校自行運用，教育部只要定期考核成效即可。再者，委員會強調跨部會，想必是又要強調「產學相結合」。強調產學連結的思想已經帶來很大的禍害，人文領域往往在這種考慮下被忽視。如果教育部執意要做，我們就悲觀以待，但是執政者不見得會被懲罰，然而國家發展卻已受重創。

（作者為陽明大學心智哲學研究所教授）