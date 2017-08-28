自由廣場》芬普尼蛋雞 宜全部銷毀

◎ 賴秀穗

二○一七年七、八月間在歐洲的蛋雞場，驗出有殺蟲劑芬普尼（fipronil）的殘留後，衛福部及農委會才開始檢測台灣本地的雞蛋，結果發現，在一四五一個蛋雞場中有四十四個蛋雞場的雞蛋，驗出有芬普尼的殘留，這些蛋雞場共有一二四萬隻產蛋雞，每天生產約八十萬顆蛋，銷售到全台各地。

因芬普尼的半衰期（藥物解降一半的時間）很長，土壤中可長達數個月至一年，在雞體內也有數週的時間，因此可以推測芬普尼在本地雞蛋的殘留，應該已有一段時間，因而應有幾千萬甚至於億萬的毒雞蛋已流入市場。

芬普尼是一種農藥及環境的用藥，對跳蚤、蝨子及各種小蟲，如螞蟻、蟑螂，具有強力的殺蟲效果，常用在寵物來殺跳蚤，但不能用在供人食用的家畜禽，因它對人的肝、腎及甲狀腺有毒性，也是一種致癌物，國際食品委員會（ＣＯＤＥＸ）對蛋及雞肉中最大殘留量（ＭＲＬ）的規範，分別為每公斤的蛋不可超過○．○二毫克，每公斤雞肉不可超過○．○一毫克，台灣驗出含芬普尼的雞蛋，有超過卅倍規範的含量。

今年七、八月間，一個荷蘭在歐洲最大的蛋雞場，被驗出蛋中有芬普尼殘留後，經調查結果，發現這種毒雞蛋，已有數十億顆販售到歐洲的十五個國家及香港。另外，由比利時外銷到非洲剛果的數百萬顆雞蛋及數噸的淘汰蛋雞屠體中，也檢出芬普尼殘留，這些毒蛋及毒雞肉都被退回原產地。韓國也因不當使用芬普尼，部分蛋雞場也被污染了。荷蘭及比利時的蛋雞場污染到芬普尼，係由兩家專門負責服務於蛋雞場消毒的公司，違法將禁藥芬普尼摻入消毒藥水中，來清除蛋雞身上的跳蚤及蝨蟲的感染，這些跳蚤會嚴重影響蛋雞的產蛋率，據調查，荷蘭約有一八○家的蛋雞場被波及。

台灣也查出販售芬普尼的業者，非法販售給四十四個蛋雞場，共一二四萬隻蛋雞。筆者建議政府給予業者適當補助後，蛋雞全部撲殺銷毀，以保障消費者能夠安心食用。從芬普尼在雞體內殘留的時間計算，這群蛋雞在一個月內生產的蛋，應該還有芬普尼的殘留，不可銷售。每天每隻蛋雞需要吃掉約一．五元的飼料，亦即每天要消耗一八六萬元的飼料費，長達一個月的時間，將會消耗掉約六千萬的金錢，政府及業者應仔細盤算，撲殺與否的措施。

（作者為台灣大學獸醫學院名譽教授）