自由廣場》標槍老將感觸深

◎ 沈建德

世大運百公尺奪金已夠驚奇，想不到標槍得金還突破九十公尺，趕上國際水準。有人驚訝地說，鄭兆村比德國選手小一個頭、肌肉也較少，為何會贏？因標槍和鐵餅、鉛球、鏈球不同，塊頭不是絕對，速度、技巧及柔軟度最重要，標槍重僅○．八公斤（女子○．六公斤），助跑三、四十公尺，世界級的選手不少是一七八公分的。

一九六五年，本人高三，第一次參加全國運動會（當時稱為「省運」），代表屏東縣得到標槍銀牌。一九六七年大二，廿歲，「省運」拿到金牌，成績五十五公尺多。次年全國田徑賽再奪冠，成績差不多。那時標槍都用實心木頭做的，一年後被鋁槍淘汰。鋁槍重量相同，但較粗，中空、會飛，比用木槍的成績遠約十五至廿公尺。鄭兆村用的已是第二代鋁槍，算起來世大運他這一擲，和我們五十多年前比，進步至少廿公尺，實在不容易。全世界第一次突破九十公尺是在一九六四年東京世運前；而台灣這次也在東京奧運前，只不過是相差了五十多年。

當年我在省運得第二，是從高一到高三教練的付出、三年不間斷訓練的結果，每天第八節課開始操，常常練到月亮出來。上了中興大學法商學院（現為台北大學），沒有教練，但照高中時課表自主訓練一年後，得「省運」和全國田徑賽第一各一次。當時我住台北學苑，每星期去台大體育館做重量訓練三次，騎腳踏車去，另三天在住處的對面，就是世大運鄭兆村打破紀錄的田徑場練習，風雨無阻，故對前晚特別有感。天下沒有白吃的午餐，獨立建國也一樣。

（作者為留美企管博士，前中興大學企管系副教授。現為有機自耕農。https://www.facebook.com/TPGOF）