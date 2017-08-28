自由廣場》誰才內行？

◎ 熊鍾仁

新高中國文課綱，因有委員提案降低文言文比例和篇數，引起爭議，反對調降者的主要理由之一是「不應由外行領導內行」。每次遇到改革，就常會搬出這個理由，但要是數學該修多少學分由數學家決定、改革年金請李來希主導、改革台電請公司資深主管來主持，會提出什麼改革也就可想而知了！

十二年國教高中課綱的受教者是一般國民，任何民主國家要規定所有國民的必修課程都應謹慎，不應落入本位主義。不是某一群同質性高的人認為某種知識重要，就要求性向不同的學生照單全收。課程的設計最好是喜歡文言文或數學的人，有機會選修許多這類的課，而不是要求不那麼感興趣的學生陪讀。

主張多選文言文的人總擔心，不讀文言文會有怎樣災難性的後果。其實這些人平均的文言文程度應該也不比他們的教授好，他們多數人平常應該也很少看純粹文言文的書，但他們重視人權、尊重他人的風度，應遠勝過教他們的教授。文言文程度下降的社會，只是另一種社會，不必然是更糟的社會。

愛因斯坦曾說美國學校教學的內容太多，留給學生自由發展的空間太少；數學史留名的羅素認為英國教給中小學生的數學太難。他們兩人的想法，也許可以給這些自認內行的人參考。

（作者為退休高中數學教師，台南市民）