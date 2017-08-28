自由廣場》成年禮 比你想像多很多

七夕不是只有情人節

◎ 李道勇

報載，新竹市政府與竹蓮寺七夕合辦成年禮活動，將在八月廿八日舉行，歡迎年滿十六歲的學子參加，體驗輭轎腳（「輭轎腳」應改為「鑽轎腳」）、飲成年酒、脫絭等儀式，歡慶「轉大人」。不過新竹市成年禮太守舊，簡直是台南人「做十六歲」的翻版，沒有台南市七夕國際藝術節，來得隆重莊嚴。

新竹市有個「黃張捐血家族」，十幾年來累積捐血超過兩千袋，其中「團長」黃永吉個人捐血超過八百袋，他說：家族把十七歲投身捐血當成「成年禮」，並奉「百事捐血先」為座右銘。

同樣是「綰絭」，在宜蘭冬山鄉，是向石聖爺「求絭」，當孩子滿十六歲，家人得陪同在七夕，以供品前往謝神，擲出聖筊即可取下絭，完成「脫絭」成年禮，每年居然吸引近三萬人參與。其他地方則有向大樹公「求絭」的，譬如八七水災，劫後餘生的家族。

原住民的成年禮活動就多元化多了！像阿美族，成年禮都與豐年祭同時舉行。南部阿美族必須在海濱搭帳篷住兩晚，參加捕魚競賽，競賽結束後，由其姊妹或女友出迎，贈以衣飾、羽冠，飲宴歌舞，歡欣慶賀。

邵族男子成年禮則在模擬水戰的戰鼓聲中進行，兩隊勇士，各乘一艘大船，在日月潭上連打七天後，便正式成為部落成員。

魯凱族男子先禁食五天，選擇一天舉行示膽會，才能成為成員。長老教誨時，用毒草抽打全身，打去以往所有的不良品行和不潔的身體。

鄒族成年禮是在軍神祭終了後，由老人杖擊臀後，並大聲教誨：「你們今後已成人，不得再貪玩，要遵守祖先遺俗，勇敢勤勞，不得怠惰！」與頭目飲酒後，更換青年冠服，再入會所參加舞蹈。

相較之下，也許真是「禮失而求之於野」，都會區成年禮已漸流於形式。

（作者為城南文史工作室負責人，台北市民）