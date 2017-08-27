《自由廣場》反年改犯罪組織?

◎ 王伯仁

在台北世大運開幕式毆警、丟煙霧罐鬧場的所謂「台灣南部抗暴聯盟」，犯案主要成員紛紛落網，居然都是校級退伍軍官，不但丟盡國軍和台灣人的臉，同時恐怕已干犯「組織犯罪防制條例」之罪嫌，若檢院依法究辦，應難以強制、傷害、妨害公務、妨害社會秩序等輕罪寬縱，而是等同電信詐騙或暴力討債集團之惡性犯罪。堂堂海軍陸戰隊中校營長等人，居然為錢（年金）幹出這種下三濫的行動，軍人的「武德」和「軍魂」跑到哪裡去了？

依照新修正的「組織犯罪防制條例」第二條關於「犯罪組織」之定義為：三人以上，以實施強暴、脅迫、恐嚇為手段，所組成具有持續性和牟利性之有結構性組織，即為本條例之犯罪組織，發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，參與者處六月以上五年以下有期徒刑，均應於刑之執行前，令入勞動場所強制勞動三年。

上述陳進添、李彧彬、顏才仁及尚有未到案之共犯等，幾乎全都是國家精心培養出來的中級軍官，如今以「抗暴聯盟」為名，實則搞破壞國家名譽貽笑國際之惡行，尋索其出發點，不外乎反年金改革，也是變相的「牟利」行動，或更進一步有收受特定團體之利益授予或約定，那就百分之百構成「犯罪組織」了。但令人擔心的是，以過去司法或檢警對類似情形的「輕縱」，本案能辦到什麼程度？殊堪疑慮。

如眾之所知，過往七十年，台灣司法警特皆為國民黨之禁臠，雖經政黨輪替，猶難撼動盤根錯節的控制，如今吾人試以本案為司改先聲之試金石，大家拭目以待。

（作者為資深新聞工作者）