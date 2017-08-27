《自由廣場》預約好國好民好台灣

◎ 歐瑋明

立法院臨時會處理「前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案」，朝野兩黨正進行議事攻防。國民黨團提出一萬四二一案，企圖用議事阻撓前瞻計畫。

前瞻基礎建設計畫內的軌道運輸建設，可嘉惠公共運輸建設不足地區的民眾。特別是前瞻計畫內有南迴鐵路電氣化、花東雙軌及電氣化，各約二七○億元，對東部民眾來說是一大福音。然而，提出質疑的人士，大都不具備土木工程或交通運輸的專業背景，信口雌黃，十分可惜。

筆者曾任交通分析師，深刻瞭解台灣國內民眾選擇汽機車的偏好。反映在國內登記自用小汽車七八八萬輛、機車一三七○萬輛，汽機車加總持有率之高，恐是世界僅見。在汽機車持有率過高的情況下，衍生出道路壅塞、停車空間不足、能源消耗、空氣污染、肇事率高等問題，政府的公路交通管理策略，幾乎無法徹底奏效。

然而，軌道運輸，剛好是汽機車所衍生問題的答案。軌道運輸能量較公路運輸高、土地使用效率較高，轉移過來的運輸能量，可舒緩原本汽機車造成的道路壅塞、停車空間不足等困境。軌道運輸能源使用效率較汽機車高，排放的廢氣較少，有效解決石油消耗、空氣污染等問題。另外，汽機車車禍是我國意外死亡最主要原因之一，在相同延人公里的比較基準之下，搭乘軌道運輸因而致死的人數，遠遠低於肇事率較高的汽機車。軌道運輸不僅降低交通事故死傷人數，更間接節省了國內寶貴的醫療資源。

如果可以，每個人都喜歡開名車，機動性高且自由自在。軌道運輸路線固定，只能服務到場站，似乎較不討喜。然而，誠如交通部長賀陳旦所說：「各國推動軌道建設，不完全視為交通服務，而是生活方式的抉擇。」只要多一個國民選擇軌道運輸，就多一個人選擇符合時代潮流、選擇跟PM2.5說再見、選擇減少交通事故、選擇妥善運用醫療資源的生活方式。為什麼不可以？

（作者為國立台東專科學校行銷與流通管理科主任）