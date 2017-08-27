《自由廣場》中華民族文言文?

◎ 彭世明

轉型正義的確在台灣激化了利益掠奪者的極度不安與焦躁，廣義的利益掠奪者是指︰在殖民政府底下的一切因著殖民優越感的衝擊下，所有攫獲利益的原殖民者與非殖民系的被殖民者。

國文課綱爭議驚動了中研院院士及大學教授，發表了一篇聯合聲明：「文言文所建構的課綱，展現思想的源流，文類比例的考量，不宜任意裂解限縮。」易言之，唯有中文才是維繫「中華民族」存續的關鍵，否則如果自我設限，太褊狹，台灣很快就會萎縮。再更明白直接言之，台灣中文的萎縮，這批自詡為最高學術殿堂的中文學者工作機會就跟著萎縮了。

課綱的名稱是「國文」，試問，「國文」是指哪一國的「國文」？這是轉型正義的一個關鍵點，為什麼要「轉型正義」？中國的殖民政府（指國民黨政權）為了桎梏殖民者思想所強制加諸於憨厚台灣人身上的所謂「國文」，並不是台灣「國文」。

台灣是多元的社會，不會去排斥任何一種新住民，一個具有宏觀的學者，應有多元國語的恢宏視野，這才是轉型正義的台灣文化特殊性，而不是以非邏輯性的狹隘思維，強加諸於年輕學子的學習歷程。

歌手方文山、蔡依林的歌詞，難道是因為他們的文言文很好，才譜成流行歌曲嗎？是所有台灣學子因著諸位中文大師的「文言文」教導，才聽得懂這些歌嗎？中研院院士曾永義說：「國家語言愈豐富，人民修為愈高！」我們驚訝的是，一個坐領高薪，位居最高學術殿堂的學者，思維竟是如此污濁，言下之意為「中文文言文愈豐富，人民修為愈高」！試問，今日的中國，不管人民、不管政府為政者的修為高度水準如何呢？反觀日本、美國、德國、英國這些文明度極高，有高度修為的人民，是否更應該五體投地感激他們有學過中文的「文言文」呢？（作者為教師）

◎ 陳啟濃

日本時代的台灣文人，漢學的基礎也很扎實，雖是異族統治，台灣人也享有知識上的學習權。反而國府來台，刻意打壓台灣本土文化，舉凡台灣歌謠、文學與戲劇，都成了次等國民的文化。中國文化被奉為至尊，神聖不可侵犯，且產生文化和國家認同的混淆。台灣人教育上只能學到中國的文化，特別是古代傳下來的帝王學問，被奉為正統，民間的蓬勃文化，往往受到無情打壓。

台灣樂曲作詞家李臨秋提出，作品能被社會大眾接受，除了「三分雅、七分俗」，更要體察社會脈動，真實傳達社會心聲，才能留芳萬世、千古不墜。聽出他的真知灼見了嗎？文學如果只強調經典，甚至咬文嚼字，只是為文學而文學，不是為眾生而文學。詩經的簡雅，也是那個時代的通俗語言，再過幾千年，李臨秋的作品「望春風」應該也會成為他們那時代的文言文。

減少文言文不是去中國化，古代文言文也不是專屬中國。在我看來，台灣政府並非親日排華，而是歡迎世界各國的文化，台灣人有開闊的胸襟，更有自由開明的政治體制。台灣人只有對中共懷有擔憂，不會排斥古代的文學。只是高中生應多多認識當代文化、世界文化與流行文化，如果花太多時間讀誦古代人的文學「文言文」，對於理解他人、鄉土與世界的能力，助益不大。

（作者為水里國中校長）