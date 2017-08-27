《自由廣場》 說「黑箱」太超過

◎ 謝國清

高中國文課的文言文比例及選文問題，引起各方關注與討論，某報有一篇特稿甚至用「黑箱刪古文…」做為標題，這標題非常聳動，讓人回想起多年前課審會的「課綱微調」，因被批評為「黑箱」而引起軒然大波；然而，這回課綱審查真的有「黑箱」嗎？我剛好是兩次課審會的委員，可以來見證一下。

其實「高中古文比例的高低」並非新問題，每一回訂定課綱總會吵一遍，只是這回課審會高中分組決議將文言文比例從四十五％至五十五％大幅降為三十％；至於選文的部分，高中分組提出甲、乙兩案，甲案由授權老師決定，乙案則是將二十篇降為十至十五篇，並組成工作小組進行公開徵求文選而引起眾多討論。

對於高中該學多少文言文？該選多少古文？我一點概念都沒有，我其實很期待正反雙方能提出更科學的證據來證明他們的主張，可惜恐怕不可能。不過，仔細看反對高比例古文者的論述，顯然真正的問題出在教學現場；而更進一步探討的結果，其核心問題恐怕是入學制度，也就是俗稱的考試引導教學，導致教學現場停留在用很「古典」的方法教學，「反覆背誦以應付刻板的考試」。

如果沒有精確的科學證據，又無法改善教學現場的教學方法，對我這個家長團體的代表而言，也只能以家長的意見為意見；而多數家長的意見乃是根據他們過去的經驗所形成，也就是記誦一堆無用的古文，那何須高比例的古文呢？這不僅是國文科，其他科目不也是一樣有爭議？

至於說這次的修改是「黑箱」，那真是無稽之談，其實不論是課審大會或分組會議，委員姓名都是公開資訊，而每一次會議都全程錄影，最後確認的會議紀錄也都公開在網站上。由於全程錄影造成委員莫大壓力，因此有些委員非常在意會議程序，以致剛啟動時，會議主席、教育部官員及一些委員對此感到不耐煩，年初還因此讓整個課審會重來一次，而目前則是牛步進行中。相對於之前的課綱微調，莫名其妙跑出一個檢核小組，臨時決定投票表決，會議紀錄則是在媒體壓力後才公布，至於委員姓名，也是在媒體壓力後，一一徵詢委員是否同意公布；不同意公布的，則使用「謝╳清」方式顯示。（作者為台灣家長教育聯盟理事長）