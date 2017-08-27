《自由廣場》法官竟成了大法官

◎ 黃帝穎

前總統馬英九洩密案一審判無罪，各界譁然。台北地院法官唐玥認定馬雖有洩密犯行，但「獨創」憲法第四十四條屬「依法令行為」之阻卻違法事由，認為總統有憲法「權限爭議處理權」，判馬無罪。顯然，法官為了判馬無罪，恣意解釋憲法第四十四條，不惜僭越大法官「解釋憲法」的專屬權責，更重傷憲法權力分立原則。

若照馬的無罪邏輯，蔡英文總統可就檢察官偵辦各機關首長的偵查中案件，聲稱依據憲法「權限爭議處理權」，聽取檢察長報告？尤其是馬前總統無罪、前檢察總長黃世銘共犯卻有罪，為避免機關權限爭議，蔡總統可召集北檢檢察長邢泰釗與幕僚一起開會，處理馬與黃世銘的其他偵查中案件？

馬案無罪樹立的標準是，總統在機關首長涉案時，可踐踏權力分立原則，介入偵查中個案。那麼，蔡總統可要求顏大和總長或邢泰釗檢察長，就目前馬英九與不同機關首長涉案之偵查中資料，向林全報告？未來歷任總統都可比照辦理？

正常理解憲法「權限爭議處理權」，總統有權就院際間爭議為調解，但絕無法推論出總統有權介入偵查中個案、干預司法，這是憲法權力分立的基本常識。查我國大法官釋字第一號至目前最新釋字第七五二號解釋，從未解釋憲法第四十四條「院際調解權」之適用主體、範圍與內涵，但唐法官卻為馬脫罪，搖身一變成為「大法官」，恣意解釋憲法第四十四條，嚴重傷害人民對司法公正的信任。

如果法治國家無法容許蔡總統召集邢泰釗檢察長，以憲法第四十四條為藉口，處理馬前總統與各機關首長的偵查中個案，那就請受理上訴後的高院法官，務必導正北院法官「為馬脫罪」的荒謬憲法第四十四條解釋！

（作者為律師）

◎ 陳勇安

前總統馬英九被控教唆前檢察總長向前行政院長洩密，被台北地院宣判無罪一案，法官竟採用憲法「總統對於院與院間之爭執，除本憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之」，做為阻卻違法的理由。

試問，馬英九「教唆時任檢察總長黃世銘向江宜樺洩漏並交付偵查中的秘密等資料」的違法行為，與所謂「院際間爭議」行動，有何邏輯關聯？

集合相關院長解決所謂「院際間爭議」，就必須「洩漏並教唆洩漏司法偵查中案件的細節」？這是甚麼神鬼邏輯？

一位法官受人民納稅金供養並手握無上審生判死的權力，就一件證據確鑿的簡單案件，卻以邏輯謬誤的理由去「阻卻違法」，這就難怪長期以來，人民對於執法人員「法條萬萬條，要用自己喬」的無情嘲諷難以澄清！

（作者為譯者、新多益教師）