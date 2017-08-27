《自由廣場》總統洩密是行使憲法權力？

◎ 凌博志

二十七歲的「奶嘴法官」獨任承審馬英九洩密案，判馬無罪，一夕之間變成「恐龍法官」，膽大妄為的程度令人驚心動魄！

這位恐龍法官面對案卷資料及相關跡證，不敢昧著良心漠視馬的違法洩密，只敢在阻卻違法事由上賣弄小聰明，認為馬的洩密是在「行使憲法上的權力」，以「依法令之行為不罰」為馬英九開脫。

實務上，依法令之行為固得阻卻違法，但必須其行為有法可依，於法有據。法官援憲法第四十四條總統之「權限爭議處理權」，認為馬洩漏偵查情資給江、羅等人，係在處理「憲政爭議」，不應有罰云云。就事理言，是偏離事實，胡扯硬拗；就法理言，率行拿出憲法胡亂攀比，明顯是故為失出，一心為馬脫罪卸責。

王、柯的司法關說，即便屬實，傷害的是道德觀感，法律上根本無可責難。說明白點，它是國會議員的私德問題，不是立法院行使職權的問題，個別委員的關說，成與不成，自始至終根本未與隸屬行政院的法務部發生任何爭議，馬英九憑什麼狗拿耗子，發動其「權限爭議處理權」？法官未具體指出行政、立法兩機關於職權之行使於何時因何事發生爭議，率將馬的洩密解釋為「處理憲政爭議」，得以阻卻違法，不知怎麼說服自己，取信人民？

關說案雖衍生國民黨的權力鬥爭，但洩密案的起始在於檢察總長逾越辦案分際，以及總統對自己權力的不加節制，當馬聽取黃世銘報告後轉告江、羅，又命黃接續報告時，洩密罪已經坐成；此時外界尚無王、柯關說的信息，立法、行政兩院於職權的行使也未曾有任何爭議，學法而沒有學通的馬英九為脫免罪責，祭出憲法第四十四條自保，是死馬當活馬醫；資歷尚淺的奶嘴法官，竟敢僭越職權，扮起大法官，胡亂曲解憲法，這樣的司法，怎能不令人擔心？

總統洩密是行使憲法上的權力？且看二審認不認同？

（作者曾任檢察長）