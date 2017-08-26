自由廣場》公務員乖乖的不奇怪

◎ 李基勝

報載：柯文哲強調，未來北市府要建立新文化，就是「別跟公務員說你『好乖』，而是要說你『好聰明』，從今天起，好乖要變成可恥的名詞，好聰明才是讚美」，說「你好乖」，就是在嘲笑你的意思。

公務員被說好乖，真的可恥嗎？不可恥就喪失升遷機會，可恥就可順利升官加薪，公務員能不乖乖地做事嗎？

例如：某機關資訊人員不配合長官圖利廠商，儘管該長官一審被判有罪（尚未定讞），但在貪瀆案爆發前，他已連續多年考績乙等，只能小確幸不必和那一班乖同事一起被判刑而已，他的人生被蹉跎，前途被耽誤。誰彌補他？怎麼彌補？

公務員也要養家餬口，如果配合長官當一個乖乖牌，盡做些不當、但不觸犯刑法的事，就可以升官加薪。誰要「賣弄聰明」把事情做得更妥當、更完美，而惹得長官不高興，不但耽誤升官加薪的機會，甚至年年原地踏步，考績還不能拿甲等（雖然可領年功俸，但是「功」到頂了，年功俸也沒得加了）。

這是當今公務員「笨笨」的根本原因，因為長官喜歡乖乖的好公務員，是長官不好嗎？其實是長官的長官的長官喜歡這類乖乖牌。

公務員考試固有值得詬病、需要檢討的地方，但經過當前這套考試制度篩選出來的公務員，縱非頂尖的，也都是素質很好的人才。為什麼多年之後，通常會變得很不怎麼樣呢？迂腐鄉愿的制度使然嘛！但沒有迂腐鄉愿與昏庸自大的掌權者，何來迂腐鄉愿的制度？

（作者為立法院法制局助理研究員）