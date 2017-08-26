自由廣場》退伍軍人切莫自毀形象

◎ 吳一忠

反年改團體於世大運開幕時鬧場，國人群起撻伐，痛批抗議者蓄意滋擾，威脅國人及選手安全，更傷害國家形象，連台北市長柯文哲都爆粗口，鬧出不少風波。

憲法揭櫫人民有集會遊行的自由，反年改人士甘冒大不韙，無懼輿論進行抗爭，都應受到保障。只要依法申請，在固定地點舉旗、喊口號，準時結束，相信沒有人會反對；問題是，丟擲煙霧罐製造混亂，卻很難令人認同。

我贊成退伍軍人為了爭取尊嚴和權益而行動，也佩服八百壯士「埋鍋造飯」的精神，但時機不對，徒惹爭議。年改損及軍公教權益，是該提出抗議，但目前還沒談到軍人年金的議題，世大運鬧場師出無名，再多堂皇的理由，只會引來負面聲浪。

退伍軍人認為，公教人員年金被砍，將來絕不會對退伍軍人手下留情，應先向政府施予壓力。這點我不認同，沒證據就安罪名，絕非理性智慧之舉，這和未審先判有什麼兩樣？更何況，施以暴力，根本無法解決問題，反而模糊了焦點，應等到政府亮出底牌，再決定抗爭的方式。

個人認為，若是軍人年金改革制度不公，不論是退休俸的計算方式、溯及既往或砍十八趴，可先請立委在立院提案、阻擋，透過國會體制進行修改，萬一對結果不滿意，不論是走上街頭或如影隨形，都有可依循的目標。

希望反年改團體在世大運閉幕典禮時，能夠保持冷靜平和，不要再鬧國際笑話，尤其是退伍軍人。毫無理性的抗爭，只會讓民眾留下自私、貪錢、不顧大局的印象，反而得不償失。

（作者為榮民）