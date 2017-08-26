自由廣場》戰狼2：科幻愛國動作片

◎ 吳人中

電影《戰狼２》以一位前解放軍特種部隊士官深入追凶、海外撤僑為主題，上映後盛況空前，打破諸多中國影史票房紀錄，甚至預估該片票房將上看八億美元。身兼編、導、演的中國籍武打明星吳京，將在香港學習的港式快節奏帶入本片，加上「犯我中華者，雖遠必誅」的熱血主軸，遂成就了此一票房奇蹟！

但正如許多影評或先進所評論的：這是一部「中國隊長」式的英雄電影，背後徘徊的是「民族主義」等幽靈…。

如果單將其做為一部Ｂ級動作片來看，《戰狼２》是可以滿足娛樂效果的！但若想拿來認真評論解放軍戰力，當然是以管窺豹，不得全貌！而事實上，本片反而暴露出中國的諸多亂象與問題。電影開頭，主角為殉職同袍出頭，打死地方惡霸而被判刑入獄，不正顯示出中國地方法治混亂、城管橫行、公權力不彰的弊病？而解放軍的弱勢豈能讓其毫無管道處理、申訴？也難怪，現實中，解放軍老兵會不斷「上訪」了！

主角孤身一匹狼，千里緝凶，感染病毒又惡戰軍閥、傭兵，最後率領僑民脫出重圍！撇開如何在全面內戰區、毫無內應的狀況下，單人單車能進入目的地的奇蹟不說，連撤僑的直升機空運支援竟無法由解放軍支援，還得靠聯合國提供？而片尾誇大中國護照的「神效」，更在上映之後，引起對岸律師指控該片內容涉嫌「變造國家機關證件」。

反觀現實世界中，對岸無法處理自家邊境的緬甸、果敢地區衝突與難民問題，亦同中印邊境間對峙進而引發的石塊與木棒衝突…，又哪來雄壯威武的「雖遠必誅」？對比該片票房市場，高達九十九．七％來自中國本土，就知道這是一部「科幻愛國動作片」了！

（作者為陸軍少校）