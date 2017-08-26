自由廣場》外資獲利 散戶賠錢

◎ 郭振鶴

最近半年新台幣升值約六％，但韓幣呈現貶值約○．○四％，眾所皆知，匯率與出口、股票市場有很大的相關，最近半年強勢台幣使得台灣股票市場升高時，匯率也升值，但台灣股票市場下跌時，匯率也經常維持在升值水準。或許央行為了保護股票的高點或擔心外資撤退股票下跌，讓台幣一直保持升值或讓台幣維持強勢，外資可以留守台灣，此種做法經常使得應下跌的股票市場反而向上或跌得不多，此種匯率操作方式就會使得散戶或一般投資大眾，可能會犯了嚴重的投資陷阱，因可能追高而進場買股票。

為何不讓經濟循環中「看不見手的自我調整機能」更充分發揮，讓匯率市場更自由化，股票市場升時，就上升；說跌時，就下跌，不需透過因要維持高檔股票水準而涉及匯率水準的操作。

最近幾年，美國貿易部門一直把台灣列為外匯操縱國家之一，央行經常提到大國是大船與小國是小船的國際貿易交易與避險例子來反駁：大船划動時所產生的波浪會影響小船的穩定度，但小船划動時所產生的波浪無法干擾大船的穩定度。小船上有不同種類的人，當有些人不知道坐在何處才是安全之處，很容易在小船產生波動之時掉入海中。這種掉入海中的人或沉浮股海的人，經常就是所謂的散戶，且大部份散戶投資經常輸多贏少，因為喜歡追高殺低。

央行實施匯率政策時，必須考慮到均富均貧的公平道理，而非最終的結果是外資法人經常在獲利，而散戶經常在賠錢。

（作者為東吳大學商學院兼任教授）